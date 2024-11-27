Трамп может пойти на прямые переговоры с Ким Чен Ыном: что об этом известно

Дональд Трамп может провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.
Команда Трампа убеждена, что такие переговоры могут снизить риски вооруженного конфликта на Корейском полуострове. К тому же окружение Трампа считает, что прямой контакт поможет "растопить лед" и наладить контакт между Вашингтоном и Пхеньяном.
В то же время следует отметить, что окончательного решения по этому вопросу еще нет. К тому же неизвестно, согласится ли северокорейская сторона пойти на такой контакт с Трампом, ведь даже местные СМИ не сообщали о его победе на выборах.
Недавно Ким Чен Ын еще и заявлял о том, что США наращивают напряжение и повышают риски ядерной войны.
Войска КНДР в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что солдаты КНДР добровольно пошли на смерть, воюя против Украины - WSJ раскрыло причины. Основная мотивация бойцов, которые отправляются в Россию, заключается в беспрекословной преданности режиму.
Также ранее Главред сообщал, что США впервые подтвердили участие войск КНДР в боях против Украины. Военные КНДР начали участвовать в боевых действиях против украинских подразделений в Курской области, отметили в Госдепе США.
Напомним, в Сеуле раскрыли детали боевых действий военных КНДР против армии Украины. Северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область.
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