"За ним придут санитары": что будет с Путиным и РФ в случае ядерного удара - Розумный

Эксперт убежден, что ядерный удар не решит ни одну проблему Путина.

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Что будет с РФ, если Путин ударит ядеркой / Коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Что говорит Розумный:

Ядерный удар ничего не изменит в войне

Путин готовиться к переговорам

РФ окажется в изоляции в случае ядерного удара

Если российский диктатор Владимир Путин, то Россия окажется в полной международной изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

В то же время он акцентировал на том, что ядерный удар не решит ни одной из проблем Путина.

"Все бы ждали, когда наконец придут санитары, спеленают и заберут Путина, или Россию, куда-то в надёжное место. Патрушев, Ковальчук, Путин – все они историки. Возможно, они надеются, что Украина, как и Япония, сразу после ядерного удара подпишет капитуляцию, согласится предоставить русскому языку статус государственного и на другой подобный бред", - сказал Максим Розумный.

Эксперт считает, что сейчас речь идет о тактической выгоде, чтобы занять более прочную переговорную позицию на фоне не очень успешного наступления россиян.

"Когда не удалось выйти даже на административную границу Донецкой области, а уже надо о чём-то договариваться. Вот и выкатываются Кремлём эти ядерные аргументы и рычаги давления. Именно в такой плоскости это следует рассматривать", - сказал Розумный.

Смотрите видео с интервью Максима Розумного на Главреде:

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Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.

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Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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