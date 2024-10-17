В России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы

В Кремле пожаловались, что Украина желает прямой войны НАТО и России.

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Появилась реакция Кремля на "ядерные" заявления Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия, Президент России

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Россия назвала "безрассудными" слухи о создании Украиной ядерного оружия

Кремль считает, что Украина хочет "спровоцировать" прямой конфликт РФ и НАТО

Зеленский уточнил свое заявление о ядерном оружии

В стране-агрессоре РФ бурно отреагировали на слухи о якобы рассмотрении Украиной создания ядерного оружия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такой гуляющий в Сети "план" "недальновидным".

Москва фактически осудила тот метод, которым сама пользуется с первых дней вторжения в Украину 2022 года — "ядерный шантаж". По логике Москвы, Зеленский таким образом хочет "формализовать вовлеченность блока НАТО" в войну.

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Отметим, что за мифом о "о продолжающейся войне с НАТО" стоит именно кремлевская пропаганда. В связи с чем представитель Путина Песков придумал "неофициальное" участие Альянса в боевых действиях.

"То есть он (Зеленский, - Главред) говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", — высказался спикер диктатора.

Песков считает, что России "хотят вывести на грань столкновения с НАТО".

Ядерное оружие Украины - что сказал Зеленский

Сегодня днем в Брюсселе Зеленский, общаясь с журналистами, упомянул о Будапештском меморандуме, согласно которому Киев обменял свои ядерные запасы на безопасность - но в итоге был обманут Западом в 2014 году, когда Россия (ядерное государство) вторглась на Донбасс и оккупировала Крым.

Зеленский объяснил, что уже обсуждал этот вопрос с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и выдвинул ему условие для новых гарантий долгосрочного мира — либо ядерное оружие, либо НАТО. Украина, по словам Зеленского, выбрала путь к членству в Альянсе.

Пресса трактовала заявление Зеленского как рассмотрение ОП сценария производства собственной ядерной бомбы. Слухи подгорела публикация BILD о том, что Украина может якобы разработать смертоносное оружие в течение считанных недель — в ответ на попытку Москвы снова пойти на Киев. У Зеленского эту информацию назвали "ерундой".

Позже Зеленский уточнил, что не имел в виду создание ядерной бомбы. Он еще раз подчеркнул, что Киев в настоящее время рассматривает вариант членства в НАТО.

Страны, владеющие ядерным оружием - карта / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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