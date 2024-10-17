"Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild

В Офисе президента подвергли критике публикацию Юлиана Рёпке об "украинском ядерном оружии".

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Информация Bild о "планах Украины восстановить ядерное оружие" не соответствует действительности - Bild / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот УП

Информация о якобы намерениях Украины восстановить ядерный арсенал – "ерунда". Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Как сообщает 24 Канал, чиновник подверг критике слова немецкого журналиста Bild Юлиана Рёпке, который и опубликовал такие "сведения" со ссылкой на якобы украинский источник.

По словам Литвина, слова Рёпке давно можно спутать с заявлениями российских пропагандистов.

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Поскольку как он, так и россияне "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Похожим образом прокомментировал немецкую публикацию и руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками", - сказал он.

Что известно о ядерном оружии Украины

Украина на момент распада Советского Союза и обретения независимости обладала третьим в мире арсеналом ядерного оружия – у страны было более 1700 боеголовок. Впрочем, 5 декабря 1994 года Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, в рамках которого государство отказалось от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. В итоге украинская "ядерка" оказалась на территории РФ, пишет Википедия.

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Украине нужно либо ядерное оружие, либо НАТО в качестве гарантий безопасности государства, сказал Владимир Зеленский 17 октября в Брюсселе.

Кратко о ядерных державах мира / Инфографика: Главред

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Президент раскритиковал Будапештский меморандум и его подписантов, поскольку документ не предотвратил войну с Россией. Он подчеркнул, что Украина получить гарантии безопасности путем вступления в НАТО.

Украина восстановит ядерный арсенал, если войска РФ пойдут на Киев, написали журналисты немецкого издания Bild.

По словам журналиста Юлиана Рёпке, который сослался на "неназванного украинского чиновника", Украина якобы может создать себе новое ядерное оружие за несколько недель.

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