Либо ядерное оружие, либо НАТО: Зеленский жестко назвал Западу условия Украины

Никто из ядерных государств не пострадал, а Украина отдала свои боеголовки и теперь вынуждена воевать, сказал Владимир Зеленский.

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Украине не знает других действенных блоков безопасности, кроме НАТО - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Гарантией безопасности Украины может стать либо ядерное оружие, либо вступление в НАТО. Киев отдал свои боеголовки и теперь вынужден воевать с Россией, которая нарушила обязательства в рамках Будапештского меморандума. Сегодня нет других рабочих блоков безопасности, кроме Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета, в четверг, 17 октября, президент выступил с рядом заявлений по гарантиям безопасности, которые должны быть предоставлены Украине.

Провал Будапештского меморандума

Глава государства подверг критике Будапештский меморандум и акцентировал внимание на том, что крупнейшие ядерные державы мира гарантировали Украине безопасность, однако страна все равно столкнулась с войной.

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"Я приводил пример Будапештского меморандума. Там были ядерные государства, крупнейшие государства в мире, у которых есть влияние и ядерное оружие. Среди них, безусловно, были США, Китай, Россия, Франция – безусловные большие игроки с ядерным потенциалом. Почему условием было для Украины – отдать ядерное оружие? Очень большой объем, который был у Украины в то время. Отдать ядерное оружие за этот документ, а значит партнеры гарантировали территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах на 1991 год. Вот, что было в документе", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, теперь возникает вопрос, как после этого верить партнерам.

"И если Россия нарушила документ, хотя она была гарантом этого меморандума, то как можно верить в этот документ? И как можно верить всем партнерам, которые гарантировали сохранение нашей территориальной целостности и суверенитета? Все эти договоренности не сработали", - уточнил президент и добавил, что никто из стран, подписавших "Будапешт", не пострадал и своего ядерного оружия не отдал. Тогда как Украина воюет.

Либо ядерное оружие, либо НАТО

Кроме того, президент рассказал, что в разговоре с Дональдом Трампом заявил о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины. Это либо ядерное оружие, либо НАТО. Киеву нужно вступать в блоки для защиты своего государства.

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года. Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины. США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер. После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: у нас получается так. Какой же выход? Или Украина будет обладать ядерным оружием, и тогда это для нас защита, или у нас должен быть какой-то Альянс. Кроме НАТО мы сегодня не знаем действенных Альянсов", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Вступление Украины в НАТО – главные новости по теме:

Владимир Зеленский 16 октября в Раде представил план победы Украины в войне с Россией. Первый пункт – приглашение в Североатлантический альянс. Речь идет о фундаментальном шаге к миру, который приведет к геополитическому поражению Кремля.

Зеленский раскрыл 5 пунктов плана победы Украины / Инфографика: Главред

Позже Зеленский рассказал о сроках приглашения в НАТО. По данным источников Украинской правды, президент надеется на приглашение Украины в Альянс в ближайшие месяцы.

В НАТО пока не готовы пригласить Украину в Альянс, сказала посол Штатов при блоке Джулианна Смит. Вашингтон будет продолжать вести дискуссии со странами-союзниками о том, как приблизить украинское государство к вступлению в коллективный блок безопасности Запада.

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