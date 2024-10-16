Зеленский рассказал о сроках приглашения в НАТО: в УП узнали детали

До конца ноября планируется проведение второго Саммита мира, там представят финальные документы.

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Зеленский надеется на пришлашение в НАТО в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Владимир Зеленский надеется на предоставление Украине приглашения в НАТО в течение следующих нескольких месяцев. Полноценная евроатлантическая интеграция страны пока не стоит на повестке дня.

Согласно данным Украинской правды, глава государства после представления парламентариям Плана победы в среду, 16 октября, встретился с руководителями фракций и групп в Верховной Раде. Обсуждались План победы, международная поддержка и подключение к войне КНДР.

Зеленский попросил депутатов поддержать план Победы и публично выступать в защиту документа.

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Когда Украина может получить приглашение в НАТО

В основном речь шла о ключевых тезисах выступления Зеленского.

Как утверждают журналисты УП, Зеленский выразил надежду на получение приглашения в НАТО в течение следующих нескольких месяцев. О полноценном вступлении в Альянс пока не говорится.

Военные из КНДР, возможно, уже воюют в Курской области

По информации Зеленского, военные из Северной Корее уже принимают участие в боевых действиях в Курской области. Ожидается, что в скором времени прибудут еще несколько тысяч северокорейских солдат.

Когда состоятся второй Саммит мира

Президент ожидает, что второй Саммит мира будет проведен до конца ноября. Там планируют представить финальные документы. На их основе мир может принудить Москву реальным переговорам, надеется Владимир Зеленский.

План победы Украины – главные новости по теме:

Владимир Зеленский 16 октября в Раде представил план победы Украины. Документ включает пять пунктов: приглашение в НАТО, оборона страны, сдерживание агрессора России, развитие экономического потенциала и укрепление авторитета Украины на международной арене. По мнению президента, войну можно завершить не позднее 2025 года в том случае, если план будет реализован.

Киев готовит ультиматум для Путина: Зеленский сказал, что Украина предлагает разместить на своей территории мощный неядерный пакет сдерживания. Такой шаг может вынудить Россию отказаться от агрессивной войны.

Украина воюет с тремя странами – Россией, КНДР и Ираном, считает Владимир Зеленский. Как утверждает президент, если Украина не усилится, Путин в 2025-м году укрепится так, что уже будет не до дипломатии.

Пункты плана победы Зеленского / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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