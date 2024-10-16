Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

Андрей Ганчук
16 октября 2024, 12:36
319
Инициатива Украины направлена на защиту государства от любой военной угрозы со стороны агрессора России, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин
Россия будет вынуждена сделать свой выбор - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Украина предлагает разместить на своей территории мощный неядерный пакет сдерживания. В результате России придется сделать выбор: либо присоединиться к справедливому мирному процессу, либо потерять возможность вести агрессивную войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления в Верховной Раде в среду, 16 октября, в рамках которого он представил парламентариям План победы Украины, президент сказал, что Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживании.

Такой шаг позволит защитить страну от любой российской военной агрессии.

видео дня

Путин предстанет перед выбором

По словам президента, тогда России придется выбирать: идти на справедливый мир, или потерять возможность воевать против Украины.

"Он (пакет) сузит вариативность действий России до таких перспектив: или присоединиться к честному процессу для справедливого завершения войны или гарантированно потерять возможность продолжить агрессивную в результате применения предоставленного пакета сдерживания", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский представил План победы Украины – что об этом известно:

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде озвучил пункты плана, направленного на победу над Россией. План состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений.

Первый – приглашение в НАТО. Глава государства акцентировал внимание на том, что это фундаментальный шаг к миру.

"Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать - что их царь проиграл миру геополитически", - отметил президент.

Второй – оборона. Украине нужны такие вооружения, которые поддержат силу украинских воинов. У Путина нет достаточной силы – это показала Курская операция, напомнил гарант.

"Это реалистично - защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и - несмотря на российскую пропаганду - начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. Мы не наивны", - объяснил Зеленский.

Третий пункт – сдерживание. Под данный пункт есть секретное приложение, которое уже получили лидеры США, Британии, Франции, Германии и Италии. Речь идет как раз таки о размещении неядерного пакета вооружений на территории Украины.

Четвертый пункт - стратегический экономический потенциал, который предполагает инвестиции в развитие природных ресурсов и усиление возможностей Украины в мировой экономике.

Пятый пункт – укрепление авторитета Украины на международной арене.

"После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди - наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО", - подчеркнул Владимир Зеленский.

план победы, план перемоги
Кратко о плане победы / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу

По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада Владимир Зеленский План победы
Реклама

Главное за день

Ещё
Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

13:03Украина
Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

12:36Политика
Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит

Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит

12:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Где ошибка на картинке - надо дать ответ за 5 секунд: самая лучшая загадка на внимательность

Где ошибка на картинке - надо дать ответ за 5 секунд: самая лучшая загадка на внимательность

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Последние новости

13:32

Может обеспечить чартерные рейсы: в ОП прокомментировали первое открытие аэропорта

13:25

Загадка природы: почему лайм тонет, а лимон плавает - ответ знают только генииВидео

13:24

Зачем на самом деле одевать платок в церковь - в ПЦУ объяснили

13:03

Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

13:01

"Опухоль удалить не могут": у знаменитого российского актера-путиниста диагностировали рак

Формат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - КлочокФормат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - Клочок
12:55

Это не Донбасс: РФ определила неожиданное направление как одно из стратегических

12:36

Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

12:25

Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит

12:21

"Автомобиль с крылышками": что за необычный дорожный знак заметили на дорогах

Реклама
12:15

"Надо создавать новый блок": Клочок сказал, что может помочь Украине победить РФ

12:09

Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре

12:02

РФ атаковала энергообъекты в 4 областях: два региона частично остались без света

11:45

"Рамштайна" больше не будет": в НАТО готовятся кардинальные решения - Клочок

11:29

Матери путинистки Шукшиной стало хуже

11:17

У микробов нет шансов: какие вещи из секонд-хенда следует всегда дезинфицировать

11:16

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумфВидео

11:15

"На грани возможного": командир раскрыл серьезную проблему для ВСУ на фронте

11:11

РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке - СМИ

11:06

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Обезьянам - беспокойство, Лошадям - неудачи

11:03

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

Реклама
10:36

Что вы увидели первым: иллюзия за 5 минут покажет, насколько вы креативны

10:23

Что можно сделать из старых картонных коробок: интересная идея для сада

10:19

"Будет напряжение на 1000 км границы": эксперт назвал шаг, который может навредить Украине

10:15

400 г фарша и гора котлет на столе: самый оригинальный рецепт - безумно вкусноВидео

09:48

Зеленский представит план победы в Раде не полностью: в ОП назвали причину

09:43

Стали мишенью для HIMARS: ВСУ ударили по оккупантам на полигоне на Запорожье

09:34

"Адель-модель": поклонники растаяли от крутого наряда маленькой дочери Лилии Ребрик

09:19

Потери России в Украине - официальные данные на 16 октября

09:16

Виктор Павлик назвал новую молодую фаворитку

09:00

Большой город на Юге полностью остался без света - что известно

08:39

Россияне модернизировали ударные БпЛА типа "Shahed": в чем опасность - ISW

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Кто собрался воевать за россиян в Украине?мнение

08:04

Киев отбил атаку дронов, но угроза еще не миновала: о чем предупредили в КГВА

07:58

"Совсем в позорной ситуации": стало известно, что сейчас происходит с Олегом Винником

07:55

Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине - сколько сбили

07:46

Армия РФ оккупировала Островское и продвинулась возле Торецка - Deep State

07:05

"Странного" динозавра за 5 секунд найдет только остроглазый гений: загадка на внимательность

07:02

В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

06:10

Как Путину удалось нас втянуть в войну на истощениемнение

Реклама
05:55

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

05:16

Ни одного насекомого не останется: продукт, который навсегда избавится от плодовых мушекВидео

04:36

Вооружение, авиация и люди: Ступак рассмотрел возможность контрнаступления ВСУ

03:30

Исповедь Лопес стала сюрпризом: как Аффлек отреагировал на откровения Джей Ло про их развод

03:10

ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

03:02

"Веселые и игривые": ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детейВидео

02:30

Полетят сотни ракет и дронов: генерал предупредил о массированном ударе РФВидео

02:00

"Лучше всего": Настя Каменских показала, с кем обнимается без Потапа

01:30

"Теряем там лучших ребят": эксперт прокомментировал потери ВСУ на Курщине

00:16

В Украине может вырасти тариф на электроэнергию: сколько придется платитьВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять