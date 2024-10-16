Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

Инициатива Украины направлена на защиту государства от любой военной угрозы со стороны агрессора России, сказал Владимир Зеленский.

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Россия будет вынуждена сделать свой выбор - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Украина предлагает разместить на своей территории мощный неядерный пакет сдерживания. В результате России придется сделать выбор: либо присоединиться к справедливому мирному процессу, либо потерять возможность вести агрессивную войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления в Верховной Раде в среду, 16 октября, в рамках которого он представил парламентариям План победы Украины, президент сказал, что Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживании.

Такой шаг позволит защитить страну от любой российской военной агрессии.

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Путин предстанет перед выбором

По словам президента, тогда России придется выбирать: идти на справедливый мир, или потерять возможность воевать против Украины.

"Он (пакет) сузит вариативность действий России до таких перспектив: или присоединиться к честному процессу для справедливого завершения войны или гарантированно потерять возможность продолжить агрессивную в результате применения предоставленного пакета сдерживания", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский представил План победы Украины – что об этом известно:

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде озвучил пункты плана, направленного на победу над Россией. План состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений.

Первый – приглашение в НАТО. Глава государства акцентировал внимание на том, что это фундаментальный шаг к миру.

"Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать - что их царь проиграл миру геополитически", - отметил президент.

Второй – оборона. Украине нужны такие вооружения, которые поддержат силу украинских воинов. У Путина нет достаточной силы – это показала Курская операция, напомнил гарант.

"Это реалистично - защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и - несмотря на российскую пропаганду - начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. Мы не наивны", - объяснил Зеленский.

Третий пункт – сдерживание. Под данный пункт есть секретное приложение, которое уже получили лидеры США, Британии, Франции, Германии и Италии. Речь идет как раз таки о размещении неядерного пакета вооружений на территории Украины.

Четвертый пункт - стратегический экономический потенциал, который предполагает инвестиции в развитие природных ресурсов и усиление возможностей Украины в мировой экономике.

Пятый пункт – укрепление авторитета Украины на международной арене.

"После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди - наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кратко о плане победы / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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