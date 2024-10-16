Украина воюет с тремя странами: Зеленский жестко разнес пособников Путина

Путин усилится в 2025-м году так, что будет не до дипломатии, если Украина не укрепит своих позиций, сказал Владимир Зеленский.

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Режимы Ирана и КНДР помогают Путину, а Китай не останавливает Россию - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия, Pixabay

Кроме главы Кремля Владимира Путина, в коалицию преступников входят еще два государства – Северная Корея и Иран. Россия сотрудничает и с Китаем, который ничего не делает для прекращения военной агрессии против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Семья Ким (диктатора КНДР – Ким Чен Ина) держит в рабстве более 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов – вместо убитых на войне граждан РФ, а также личный состав для российской армии. Это уже факт", - сказал глава государства в ходе своего выступления в Верховной Раде 16 октября.

Между тем гарант высказался о "помощи иранского режима для Путина", а также относительно "сотрудничества Китая с Россией".

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Какие возможности у НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

"Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН. Если мы не усилимся существенно сейчас, то Путин успеет существенно усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию", - добавил Владимир Зеленский и подчеркнул, что план победы Украины – гарантия того, "что безумцы в Кремле лишатся возможности продолжать войну".

Союзники РФ в войне против Украины – что об этом известно:

Китай прислал РФ смертоносное оружие для испытаний в Украине, написали в сентябре журналисты The Times. В НАТО заявили, что обеспокоены ситуацией и проводят консультации для дальнейших действий.

Иран передал России ракеты до 120 км, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, такой шаг поможет Москве приберечь собственные баллистические ракеты для ударов по Украине.

Россия готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке, сообщили РБК-Украина источники в Силах обороны. Россияне готовят северокорейских военных для переброски на войну против Украины.

Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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