Китай прислал РФ смертоносное оружие для испытаний в Украине - The Times

Китай продолжает играть ключевую роль в поддержке России во время ее войны против Украины, предоставляя Москве оружие, пишет The Times.

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Китай играет ключевую роль в поддержке России в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/kpszsu

Западные союзники получили доказательства того, что Китай оказывает военную помощь России. Китайская компания отправила РФ специально разработанные военные беспилотники для испытаний в Украине. Об этом сообщило издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника.

Чиновник не назвал конкретную компанию, но отметил, что соответствующее соглашение было заключено еще в прошлом году. Он подчеркнул, что "теперь есть явные доказательства того, что китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

"Хотя китайское правительство может и не признавать этого, ему будет трудно скрывать свою растущую поддержку", - заявил он. видео дня

В НАТО отреагировали на эту информацию и отметили, что она "вызывает глубокую обеспокоенность". Представители Альянса проводят консультации по этому вопросу.

"Китай стал решающим фактором в войне России в Украине, предоставляя технологии двойного назначения для поддержки российской оборонной промышленности. Правительство Китая несет ответственность за то, чтобы его компании не предоставляли России смертоносную помощь. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не влияя на свои интересы и репутацию", - заявили в НАТО.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полного масштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Кроме того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом ее бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться лояльности Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложения санкций.

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Напомним, Россия запустила проект в Китае для разработки и производства ударных дронов, которые планируется использовать в войне против Украины. Как сообщает Reuters, российская компания ИЭМЗ "Купол" создала беспилотник "Гарпия-3" и уже провела летные испытания с участием китайских специалистов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит удары по ядерным объектам Украины, используя для этого китайские спутники для фотографирования украинских АЭС.

Как сообщал Главред, Китай представил свою версию плана мира в Украине, который вызвал критику со стороны украинских чиновников и международных партнеров. Китай стремится заручиться поддержкой около двух десятков стран для создания основной группы, которая может быстро расшириться. Это представляет угрозу для Украины, поскольку целью КНР является фактическое разрешение России продолжать боевые действия и захватывать новые территории.

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