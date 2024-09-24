Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая: что известно

Россия, вероятно, готовит удары по ядерным объектам Украины. Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News обвинил Китай в помощи усилиям агрессора.
По словам президента, Россия фотографировала украинские АЭС с помощью китайских спутников и может готовить по этим объектам удары.
"По последним данным, РФ, используя китайские спутники, фотографирует детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то существует угроза ударов по ядерным объектам", - сказал он.видео дня
Зеленский не уточнил, идет ли речь о коммерческих технологиях Китая или правительственных.
Этой информацией Зеленский обещает поделиться с лидерами на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.
Удары по Украине - к чему готовиться
Известно, что у Путина готовят удары по ядерным объектам Украины накануне зимы. Речь пойдет о распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи - критических объектах для безопасной работы атомных электростанций.
Более того, некоторые попытки такой атаки россияне уже осуществляют. Второй раз с начала сентября РФ во время массированного обстрела Украины проложила маршрут "Шахедов" через Хмельницкую АЭС. В "Энергоатоме" отметили, что таким образом страна-агрессор повышает ставки и вполне вероятно способна ударить по самому объекту.
Сейчас происходит накопление ракет на аэродромах стратегической авиации России. В Минобороны предупредили украинцев готовиться к массированной атаке в ближайшее время.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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