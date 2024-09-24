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Удары по Москве и Питеру: генерал из США намекнул на вероятные цели ВСУ

Алексей Тесля
24 сентября 2024, 01:30
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Россия без разбора бьет по гражданской инфраструктуре, напомнил Дэвид Петреус.
петреус, всу
/ abcnews.com/93-я ОМБр Холодный Яр

Американский генерал в отставке и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус прокомментировал вероятность нанесения Украиной ударов по военным объектам в России в Москве и Санкт-Петербурге.

"Собственно, уже были удары по целям в Москве. И что отличает Украину от России, это то, что Украина преследует законные военные цели в соответствии с законами сухопутной войны и Женевской конвенции. Россия же без разбора бьет по гражданской инфраструктуре, по больницам, по службам быстрого реагирования и тому подобное", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Американский генерал убежден в том, что все то, что российские оккупанты делали с самого начала войны - четко нарушает Женевскую конвенцию.

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"Имею в виду, что любой, кто находится в Киеве, должен поехать в Бучу и услышать, что действительно там происходило. Это дает основания предположить, что россияне имеют культуру совершения военных преступлений, а не культуру, которая пытается соблюдать правила Женевской конвенции", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник убежден в том, что в любой войне на поле боя стороны должны придерживаться Женевской конвенции и законов ведения сухопутной войны.

"Мне кажется, что Россия пытается не обращать внимания на правила и уверена, что поражению должны подлежать не только объекты, которые являются законными военными целями", - добавил Петреус.

Кто такой Дэвид Петреус

Дэвид Петреус - американский генерал, командующий Центральным командованием США (2008—2010). Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ, пишет Википедия.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России. Украина последние месяцы усиленно призывала Вашингтон разрешить бить вглубь России имеющимися дальнобойными ракетами США.

Напомним, ранее появилась реакция Владимира Путина на вероятность дальнобойных ударов ВСУ по России. Кремлевский диктатор как всегда угрожает Североатлантическому блоку "последствиями".

Как сообщалось ранее, США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 — ракеты JASSM дальностью до 400 км.

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