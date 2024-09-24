Удары по Москве и Питеру: генерал из США намекнул на вероятные цели ВСУ

Россия без разбора бьет по гражданской инфраструктуре, напомнил Дэвид Петреус.

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Американский генерал в отставке и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус прокомментировал вероятность нанесения Украиной ударов по военным объектам в России в Москве и Санкт-Петербурге.

"Собственно, уже были удары по целям в Москве. И что отличает Украину от России, это то, что Украина преследует законные военные цели в соответствии с законами сухопутной войны и Женевской конвенции. Россия же без разбора бьет по гражданской инфраструктуре, по больницам, по службам быстрого реагирования и тому подобное", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Американский генерал убежден в том, что все то, что российские оккупанты делали с самого начала войны - четко нарушает Женевскую конвенцию.

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"Имею в виду, что любой, кто находится в Киеве, должен поехать в Бучу и услышать, что действительно там происходило. Это дает основания предположить, что россияне имеют культуру совершения военных преступлений, а не культуру, которая пытается соблюдать правила Женевской конвенции", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник убежден в том, что в любой войне на поле боя стороны должны придерживаться Женевской конвенции и законов ведения сухопутной войны.

"Мне кажется, что Россия пытается не обращать внимания на правила и уверена, что поражению должны подлежать не только объекты, которые являются законными военными целями", - добавил Петреус.

Кто такой Дэвид Петреус Дэвид Петреус - американский генерал, командующий Центральным командованием США (2008—2010). Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ, пишет Википедия.

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