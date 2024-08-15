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Politico: США могут передать Украине редкостные ракеты на 400 км: подробности

Яна Ставская
15 августа 2024, 19:44
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Решение начали обсуждать в связи с успехами ВСУ в Курской области.
Politico: США могут передать Украине редкостные ракеты на 400 км: подробности
JASSM - что это за ракеты / Коллаж Главреда. Фото: ВВС США

Белый дом "открыт" к отправке Украине ракет большой дальности до 400 км JASSM. Это дальнобойное оружие предназначено для ударов "воздух-земля" истребителями F-16.

Как пишет Politico, это еще больше усилит боевую мощь авиации ВСУ на фоне Курской операции.

Отмечается, что готовность США предоставить Киеву эти ракеты напрямую связана с успехами ВСУ в Курской области.

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Однако окончательное решение еще не принято. Обсуждаются, в том числе, вопрос передачи чувствительных технологий и обеспечение запусков этих ракет.

Пентагон отказался комментировать появившиеся слухи.

JASSM впервые была принята на вооружение американской армии в начале 2000-х годов. Использовалась США в бою скудно и была предоставлена лишь некоторым близким союзникам Вашингтона.

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Бои за Курскую область - ситуация в РФ и реакция мира

Украинские силы продвинулись вперед в Курской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. В ходе Ставки Верховного главнокомандующего он уточнил, что "завершены поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах".

СМИ отмечают, что Украина держала в тайне от Запада планы относительно своего вторжения в Россию, пока её войска не нанесли удар.

Союзники Украины по НАТО в основном не высказывали оценку атаки, за исключением того, что Еврокомиссия заявила на прошлой неделе, что Украина имеет "законное право" действовать на российской территории.

Ранее появились первые видео, как военные сбрасывают американские бомбы JDAM по целям в Курске. Украинские войска, в том числе, поразили российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта.

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