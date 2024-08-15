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Скрывали до последнего: как Запад узнал о планах Украины относительно Курска

Мария Николишин
15 августа 2024, 09:47
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Европейская комиссия заявила на прошлой неделе, что Украина имеет "законное право" действовать на российской территории.
Скрывали до последнего: как Запад узнал о планах Украины относительно Курска
Как Запад узнал о планах Украины по Курску / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, росСМИ

Украина держала в тайне от Запада планы относительно своего вторжения в Россию, пока её войска не нанесли удар. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в западной разведке.

"Информация поступала через российских официальных лиц, российских военных блогеров, а также через сообщения в социальных сетях, мало из которых можно проверить независимо. Украинцы официально делали единичные заявления без конкретики. Однако вырисовывается картина тщательно спланированной операции большого масштаба", - пишет издание.

Украина обдумывала несколько идей, включая удар по Курску, сообщил неназванный западный чиновник, знакомый с этим планом. Союзники реагировали на рейд уже по факту, когда он был в разгаре.

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Издание отмечает, что союзники Украины по НАТО преимущественно не высказывали оценку атаки, за исключением того, что Европейская комиссия заявила на прошлой неделе, что Украина имеет "законное право" действовать на российской территории.

"Украина очень заинтересована в том, чтобы отражать свои действия в Курске - и принятие решений в других местах на поле боя - как независимые от своих западных спонсоров", - пишет Bloomberg.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Операция в Курской области - реакция Запада

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби отметил, что Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. При этом он сразу отметил, что Запад не имеет к этой операции отношения.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел разговор с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области. Как результат обсуждения, Боррель озвучил, что европейское сообщество поддерживает действия ВСУ и борьбу украинского народа.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напомнил, что Запад, в частности, Германия, дал Украине право бить его оружием по военным объектам на территории Белгородской и Курской областей.

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