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Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

Ангелина Подвысоцкая
13 августа 2024, 00:03обновлено 13 августа, 00:44
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В Белом доме отметили, что Украина лишь защищается от агрессии РФ.
Путин, Кирби, боевые действия в Курской области
США посоветовали Путину закончить войну в Украине в обмен на возвращение территорий под Курском / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область. Это стало неожиданностью для Кремля. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби дал Путину один совет, с помощью которого он сможет вернуть все территории в Курской области. Об этом сообщает Европейская правда.

Кирби отметил, что Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. При этом он сразу отметил, что Запад не имеет к этой операции отношения.

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине - это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина - защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала... Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение - пусть он убирается к черту из Украины и прекращает войну", - сказал Кирби.

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Кто такой Джон Кирби

Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Наступление ВСУ на Курск - последние новости по теме

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область и темпы продвижения превосходят темпы контрнаступления в 2023 году. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что у Украины есть возможность установить контроль над Курской АЭС, чтобы потом поставить РФ жесткий ультиматум - освобождение Запорожской АЭС и левого берега Херсонской области.

Позже стало известно о том, что под контроль украинских военных в Курской области перешли уже 44 населенных пункта. Неизвестным остается пока статус еще десяти населенных пунктов.

В то же время в СБУ предупреждают о том, что российские оккупанты готовят серию фейков о якобы военных преступлениях ВСУ на территории Курской области. Российская пропаганда будет продвигать новости с "преступлениями" против гражданского населения РФ.

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