"Это решительные действия": Зеленский официально подтвердил наступление ВСУ на Курск

Украинские военные смогли освободить в Курской области 1000 квадратных километров территории.

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Зеленский подтвердил причастность ВСУ к наступлению на Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что в наступлении на Курскую область задействованы бойцы Вооруженных сил Украины. Об этом отметил после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Он поблагодарил украинских военных за стойкость и решительные действия в наступлении на Курск.

"Ставка. Самое важное - был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия", - заявил Зеленский. видео дня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских военных находится около тысячи квадратных километров территории РФ.

"Господин президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. В настоящее время под нашим контролем находится около тысячи квадратных километров территории РФ. Группировки войск выполняют поставленные задачи. Бои идут фактически по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем", - сказал Сырский.

Смотрите видео с заседания Ставки Зеленского о наступлении ВСУ на Курскую область:

Зеленский подтвердил причастность ВСУ к наступлению на Курскую область / фото: скриншот

Наступление ВСУ на Курск - последние новости по теме

Украинские военные пошли в наступление на Курскую область и темпы продвижения превосходят темпы контрнаступления в 2023 году. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что у Украины есть возможность установить контроль над Курской АЭС, чтобы потом поставить РФ жесткий ультиматум - освобождение Запорожской АЭС и левого берега Херсонской области.

Позже стало известно о том, что под контроль украинских военных в Курской области перешли уже 44 населенных пункта. Неизвестным остается пока статус еще десяти населенных пунктов.

В то же время в СБУ предупреждают о том, что российские оккупанты готовят серию фейков о якобы военных преступлениях ВСУ на территории Курской области. Российская пропаганда будет продвигать новости с "преступлениями" против гражданского населения РФ.

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