Украина может взять под контроль Курскую АЭС и поставить жесткие требования - Мусиенко

У Украины есть возможность установить контроль над Курской АЭС. Темпы продвижения вооруженных сил в Курской области РФ превосходят темпы контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом во время чата на Главреде заявил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Он также анонсировал "новые неприятные сюрпризы" для России.
"Это впечатляющие темпы. Это доказывает, как важно иметь при наступлении эффект внезапности, потому что это дезориентирует врага: когда он не готов, он делает больше ошибок. При таких условиях вероятность дойти до Курской АЭС есть, установить над ней контроль – тоже. Вопрос в дальнейшем ее обеспечении: чтобы обеспечивать наш контингент там, нужна логистика. А враг будет этому препятствовать", - говорит Мусиенко.
Он утверждает, что это очень важный шаг, так как это даст Украине возможность выдвинуть ультиматум о выходе российских оккупантов из Запорожской АЭС и левого берега Херсонской области.
"Итак, Украине это нужно для того, чтобы создать для России сложную ситуацию, при которой у Путина не будет других вариантов, кроме как пойти на уступки. Если удастся установить контроль над Курской АЭС, установить безопасный логистический коридор к АЭС и поддерживать наши подразделения обеспечением, это, безусловно, хорошо, это надо делать", - объяснил он.
Напомним, что украинское командование и власти официально не подтверждало причастность к боям в Курской области.
Смотрите видео с чатом Александра Мусиенко на Главреде:
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Операция в Курской области - последние новости по теме
6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы в участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.
Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".
Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в частности в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказывало никакого сопротивления.
Русские жаловались на "скифскую" тактику атаковавших сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.
Стоит отметить, что Украина официально не подтверждала своего участия в боях в Курской области, хотя президент Владимир Зеленский не единожды отмечал в своих обращениях, что Киев переносит войну РФ на территорию страны-агрессора.
США, Германия, Еврокомиссия не только не засудили удары по Курской области и прорыв границы, но и подчеркнули, что поддерживают Украину в ее борьбе и будут обеспечивать всем необходимым вооружением.
Вместе с тем, судьба нового запроса Киева в Вашингтон с просьбой позволить наносить удары по РФ вглубь, пока неизвестна.
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