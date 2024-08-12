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Россия готовит инсценировку: СБУ сделала важное заявление по Курску

Яна Ставская
12 августа 2024, 18:09
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Кремль всеми способами пытается сорвать поддержку действий ВСУ Западом.
Россия готовит инсценировку: СБУ сделала важное заявление по Курску
Россия готовит инсценировку "военных преступлений" ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, СБУ

Российские пропагандисты готовят серию фейков о якобы военных преступлениях ВСУ на территории Курской области, говорится в заявлении Службы безопасности.

По данным спецслужбы, уже в ближайшее время кремлевская пропаганда прибегнет к инсценировкам военных преступлений против гражданского населения России, чтобы обвинить в них Украину.

Служба безопасности отмечает, что основной причиной создания такой ИПСО является невозможность путинского режима эффективно противодействовать наступлению атакующей группировки.

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СБУ предупреждает, что такие попытки являются напрасными, и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни на мнение международных партнеров Украины.

"Ведь Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко придерживаются правил и обычаев ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными рф, так и в отношении гражданского населения. Украинские воины неуклонно приближают Победу Украины. И никакие вражеские ИПСО не станут этому помехой", - отметили в пресс-службе СБУ.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - последние новости

Как писал Главред, в понедельник, 12 августа, российский диктатор Владимир Путин выдал новое заявление на фоне продолжающихся боев в Курской области. На этот раз нелегитимный "президент" страны-агрессора вспомнил о мирных переговорах, обидевшись на действия украинского главы Владимира Зеленского.

Ранее Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".

По мнению военного аналитика Александра Мусиенко, первая цель операции в Курской области - помочь обороне группировки ВСУ на Востоке Украины. При этом Россия не может снять войска с Белгородской области, поскольку и там возможен удар противника, то есть ВСУ.

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