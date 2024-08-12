'Красная линия' перейдена: применит ли РФ 'ядерку' в ответ на бои в Курске

Реакция Путина на события в Курской области была достаточно сдержанной, подчеркнул Мусиенко.

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Применит ли РФ "ядерку" в ответ на бои в Курске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Во время чата на Главреде военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как страна-агрессор Россия может ответить на операцию в Курской области, и достаточное ли это основание для Путина, чтобы применить ядерное оружие.

"Уже не впервые перейдена "красная линия". Мы уже столько раз слышали различные угрозы от российских пропагандистов, от Медведева, например, что после ударов по Крыму будут "акты возмездия" ядерным оружием. Путин хочет, чтобы его считали сумасшедшим, одержимым, неадекватным, способным в любой момент применить ядерное оружие. Его устраивает такой имидж, его устраивает страх перед ним", - сказал эксперт.

По его словам, в критических ситуациях Путин не прибегает к таким действиям, а пытается осуществить рациональные шаги.

"Если бы Путин действительно намеревался применить ядерное оружие, не было бы звонков министра обороны РФ Белоусова своему американскому коллеге Остину с призывами остановить Украину. Это сложная для прогнозирования тема. Возможность применения ядерного оружия можно вписать в любые доктрины, но для того, чтобы применить ядерное оружие первым, не в ответ, когда тебя атакуют, нужно иметь серьезную волю. А это человеческий фактор. Предусмотреть его очень сложно", - отмечает Мусиенко.

Он также отметил, что реакция Путина на события в Курской области была достаточно сдержанной.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

"Он был растерян, взволнован, было видно, что он этого не ожидал. Он сейчас наоборот пытается скрывать масштабы всего происходящего, пытается назвать это провокацией и погасить ситуацию. Поскольку это бьет по Путину. Ведь все это, в частности бои в Курской области, из-за него: не начал бы он полномасштабного вторжения в Украину, не было бы того, что сейчас происходит на Курщине. К тому же весь мир предостерег Путина от применения ядерного оружия, в частности Китай и Индия. Поэтому решиться на это Путину не так просто", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Бои в Курской области - что известно

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что поскольку Россия сильно зависит от срочников, которые охраняют границу с Украиной, операция на территории Курской области создает серьезные проблемы для Кремля.

Также известно, что Россия переместила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота из Севастополя в Курскую область для усиления российских войск на этом направлении.

Экс-руководитель штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст считает, что операция в Курской области является хорошо спланированной, поскольку удалось "застать путинскую армию врасплох".

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