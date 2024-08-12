Военную технику ВСУ заметили в еще одном районе Курской области — западные СМИ

Зафиксирована украинская военная техника, которая двигается восточнее Суджи.

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У поселка Гирьи замечена украинская бронетехника / Коллаж: Главред, Фото: deepstatemap.livе, скриншот

Украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также южнее и севернее, а теперь их заметили в 22 км юго-восточнее, близ деревни Гирьи, где проходит путь из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района Курской области.

"Украинский БТР-4 в деревне Гирьи, в 22 км к юго-востоку от Суджы Курской области. Неясно, каким путём он туда добрался, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Так что тут многое возможно, особенно на фоне сообщений России о приближении украинцев к Белой вчера утром", — пишет эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

/ Bild

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. видео дня Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Как уточняет Радио Свобода, на видео 12 зафиксирована украинская военная техника, которая проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области – это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее. Власти объявили об эвакуации района.

Указывается, что видео снято в Гирьи в районе башни сотовой связи. Украинский бронеавтомобиль при этом движется на север в направлении села Белица. На видео он проезжает автобусную остановку "Гирьи".

/ Радио Свобода

Также уточняется, что ранее глава Беловского района Николай Волобуев призвал местных жителей эвакуироваться.

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что операция в Курской области сместила вектор так называемого мирного плана России и рискует перечеркнуть всю стратегию России по замораживанию войны, рассказал в интервью Суспільному болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев. Грозев убежден, что бои за Курщину станут серьезным рычагом в будущих переговорах Украины и России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ради защиты Курска РФ готова пожертвовать одним участком фронта. Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.

Как сообщалось ранее, военное командование России знало о том, что готовится спецоперация по наступлению на Курск, но никто не захотел информировать об этом российского диктатора Владимира Путина.

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