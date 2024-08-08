В РФ знали о планах атаки на Курскую область, но проигнорировало их - Bloomberg

Военное командование России знало о том, что готовится спецоперация по наступлению на Курск, но никто не захотел информировать об этом российского диктатора Владимира Путина. Об этом информируют аналитики издания Bloomberg.
"Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие высокопоставленные чиновники, вероятно проигнорировали предупреждение разведки о том, что якобы украинские солдаты собирались у границы с западной Курской областью России. Об этом им сообщалось еще за две недели до начала боев в Курской области", - сообщает в издании лицо, которое близко к Кремлю.
Именно поэтому на начальном этапе спецоперации россияне не ожидали такого натиска якобы украинских военных сил и позволили им прорваться в Курской области.
Кто такой Валерий Герасимов
Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года.
Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ 2014 года.
Находится под санкциями у ЕС, Канады и Украины, пишет Википедия.
В издании Bloomberg заявляют, что Герасимова вряд ли уволят с его должности, поскольку власти РФ понимают, что такой вопрос является очень деликатным.
Прорыв в Курской области - последние новости
Напомним, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вторглась на чужую землю и теперь на примере Курской области должна почувствовать ответственность за свои действия.
После боевых действий в Курской области мировое сообщество заявило, что считает бои там легитимными, как и легитимной цель, которой является РФ.
Также ранее The Telegraph написал, что в военном вторжении на территорию Курской области преследуются три основные цели. Кстати, Украина не признала свое присутствие на территории РФ.
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