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"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

Юрий Берендий
8 августа 2024, 18:12
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Силы обороны Украины придерживаются стратегии оперативного молчания относительно обострения кризисной ситуации на территории Курской области РФ, отмечают СМИ.
'Умеют удивлять': ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters
ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В четверг, 8 августа во время презентации приложения "Армия+" президент Украины Владимир Зеленский отметил способность украинской армии "удивлять" и достигать значительных результатов напрямую не упоминая ситуацию в Курской области России. Об этом сообщает Reuters.

СМИ отмечают, что украинские военные, вероятно, придерживаются стратегии молчания относительно ситуации, сложившейся в Курской области России, где, по словам Москвы, якобы действуют ВСУ со вторника.

"Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет достигать результатов", - сказал Зеленский на мероприятии по презентации нового цифрового приложения для сокращения бумажной работы для военных.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что способность украинских военных к неожиданным действиям проявляется на поле боя, где они не только противостоят превосходящим силам оккупантов, но и наносят им удары настолько эффективно, как это нужно для защиты Украины, ее суверенитета и независимости.

Стоит отметить, что официально Украина не подтверждала своего участия в операции на территории России.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Где находится Курская АЭС / Инфографика: Главред

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские аналитики отмечают, что наступательная группа неизвестных сил применила в Курской области так называемую "скифскую тактику". Политолог РФ Аббас Галлямов считает, что эта тактика может распространиться на всю Россию, и уверен, что за боями в Курской области стоят украинские военные.

Российские оккупанты, которые обвиняют Украину в прорыве границы в Курской области, сильно опасаются возможного использования Украиной истребителей F-16, пишет The Telegraph. Хотя Украина не подтверждала своего участия в боях на российской территории, журналисты уверены, что ВСУ тщательно подготовились к этой операции.

Председатель Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер заявил, что атака на Курскую область является законной в контексте отражения захватнической войны России против Украины. Он также отметил, что не видит проблемы в использовании во время этой операции немецких танков.

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