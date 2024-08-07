В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Российские оккупанты, обвиняющие Украину в якобы прорыве границы в участке Курской области, очень боятся применения Украиной истребителей F-16, пишет издание The Telegraph.
И хотя Украина не подтверждала своего участия в боях на территории России, журналисты уверены, что ВСУ хорошо подготовились к операции.
Утверждается, что у Украины уже был опыт рейдов на российской территории - ВСУ якобы помогали в этом российским добровольческим отрядам.
Однако прорыв в Курскую область СМИ называют самой крупной наземной операцией на территории страны-агрессора за весь период полномасштабного вторжения россиян в Украину.
Издание ссылается на российских "военкоров", писавших, что Украина, мол, подготовила американскую технику и усилила участок системами ПВО.
"Среди российских "военкоров" также были опасения, что Украина задействует в боях F-16", - добавляют журналисты.
Отдельно отмечается, что российские пропагандисты возмущены тем, что их власти не обезопасили регион от такого развития событий.
Бои в Курской области - главное
Бои в Курской области продолжаются вторые сутки. Накануне россияне жаловались на прорыв участка приграничного региона несколькими механизированными колоннами. Украина не подтверждает своего участия в боях. При этом Путин безосновательно обвинил ВСУ в "масштабной провокации".
Известно, что российская сторона в противостоянии понесла большие потери еще в первый день боев. Десятки военных РФ сдались в плен, а подразделение "Ахмат" было позорно разбито.
Что за город Курск?
Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия.
С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.
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