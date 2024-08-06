Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

Украина официально не подтверждала участие в боях в Курской области.

https://glavred.info/world/pozornyy-razgrom-ahmata-i-pehoty-vs-rf-v-monastyre-raskryty-detali-boev-pod-kurskom-10586327.html Ссылка скопирована

В Курской области взяты в плен российские солдаты / Коллаж Главреда. Фото: DeepState, скриншоты видео

Российские и украинские паблики подтверждают первые потери России в технике и личном составе в результате боев в Курской области 6 августа. Помимо этого, россияне пишут о разгроме охранявшего границу подразделения Кадырова "Ахмат".

Как отмечает DeepState, среди уничтоженной техники есть один грузовик на востоке Суджи. Кроме того, неизвестными вооруженными людьми была уничтожена вражеская пехота в Никольско-Белогорском монастыре.

Стоит отметить, что фото разрушенного монастыря публиковали ранее российские паблики.

видео дня

Также подтверждено уничтожение двух российских танков на тралах в северо-западной части города Суджа и российского Ка-52 в районе Нижнего Клина.

Разгром Ахмата в Курской области - подробности

Российский паблик ВЧК-ОГПУ, в свою очередь, пишет, что только в Кореневском районе Курской области были ранены минимум 15 боевиков подразделения "Ахмат".

Вместе с тем, кремлевские военкоры сообщают о большем количестве "трехсотых" кадыровцев. Все они, по словам россиян, "рассредоточились" (разбежались) во время первых ударов - и войска якобы ВСУ "прошли вглубь района".

Более того, утверждается, что гражданские самостоятельно эвакуировались, их никто не вывозил из-под обстрелов. Организовано уехали только работники администраций и сельсоветов.

Бои за Курскую область - главное

6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области несколькими механизированными колоннами со стороны Украины.

Украина никак не комментировала причастность к боям. При этом в Сети ходили слухи, что к операции могут быть причастны российские добровольческие батальоны при ВСУ.

Ранее Главред опубликовал первые потери россиян в живой силе, в частности речь шла о пленных срочниках ВС РФ, и в поврежденной технике.

Россия наконец признала бои в Курской области и отправила туда резервы. А это, по мнению эксперта Ивана Ступака, и являлось основной задачей спецоперации.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои. Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область. Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области. Операция ополченцев в России продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред