Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

Российские и украинские паблики подтверждают первые потери России в технике и личном составе в результате боев в Курской области 6 августа. Помимо этого, россияне пишут о разгроме охранявшего границу подразделения Кадырова "Ахмат".
Как отмечает DeepState, среди уничтоженной техники есть один грузовик на востоке Суджи. Кроме того, неизвестными вооруженными людьми была уничтожена вражеская пехота в Никольско-Белогорском монастыре.
Стоит отметить, что фото разрушенного монастыря публиковали ранее российские паблики.
Также подтверждено уничтожение двух российских танков на тралах в северо-западной части города Суджа и российского Ка-52 в районе Нижнего Клина.
Разгром Ахмата в Курской области - подробности
Российский паблик ВЧК-ОГПУ, в свою очередь, пишет, что только в Кореневском районе Курской области были ранены минимум 15 боевиков подразделения "Ахмат".
Вместе с тем, кремлевские военкоры сообщают о большем количестве "трехсотых" кадыровцев. Все они, по словам россиян, "рассредоточились" (разбежались) во время первых ударов - и войска якобы ВСУ "прошли вглубь района".
Более того, утверждается, что гражданские самостоятельно эвакуировались, их никто не вывозил из-под обстрелов. Организовано уехали только работники администраций и сельсоветов.
Бои за Курскую область - главное
6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области несколькими механизированными колоннами со стороны Украины.
Украина никак не комментировала причастность к боям. При этом в Сети ходили слухи, что к операции могут быть причастны российские добровольческие батальоны при ВСУ.
Ранее Главред опубликовал первые потери россиян в живой силе, в частности речь шла о пленных срочниках ВС РФ, и в поврежденной технике.
Россия наконец признала бои в Курской области и отправила туда резервы. А это, по мнению эксперта Ивана Ступака, и являлось основной задачей спецоперации.
Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях
Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои.
Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область.
Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.
Операция ополченцев в России продолжается.
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