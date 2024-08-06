Это уже не РДК: новый прорыв границы РФ сразу в двух областях

После масштабной атаки на Курскую область, власти РФ сообщили о "попытках прорыва ВСУ" сразу на нескольких направлениях. "Неспокойно" стало и на Белгородщине.

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В Курской и Белгородской областях заявили о заходе ВСУ/ Коллаж: Главред, Фото: Скриншоты t.me/russvolcorps

Перед тем, как оккупанты начали жаловаться на первые танки на своей территории, и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сильном обстреле приграничного города Суджа, находящегося неподалеку Сумской области.

На своей странице в Telegram-канале агрессор написал о якобы пяти раненых и нескольких жилых домах, которые "сильно повреждены". К тому же весь общественный транспорт в самом Курске из-за ракетной опасности перестал работать.

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Минобороны РФ предсказуемо отчиталось об успешном "сбитии" 13 беспилотников над территорией Курской области и 9 - над Белгородской. Однако на этот раз россияне версиям властей не поверили, ведь местными телеграмм-каналами начали распространяться фотографии и видео разрушений.

С каждым часом ситуация становилась все менее "спокойной". Российские военкоры взялись массово ныть о "прорыве ВСУ" границы с Россией в районе Курской области. Атака, по данным пропагандистских ресурсов, состоялась "на нескольких участках госграницы", а именно Николаево-Дарьино - Дарьино и АПП "Суджа" - Гоголевка.

Оккупанты не раз жаловались на действия РДК и ЛСР на территории РФ, однако на этот раз в Telegram-канале РДК, а также "Легиона "Свобода России" нет заявлений об операциях в Курской и Белгородской областях.

На этих территориях иногда вспыхивают пограничные бои, однако обычно они происходят с участием добровольческих отрядов, которые состоят из россиян и воюют на стороне ВСУ.

Теперь же российский Telegram-канал Mash нафантазировал "украинскую ДРГ", которая якобы "в составе около 100 человек на тяжелой технике около 9 утра попыталась зайти на территорию РФ" в Суджанском районе.

По мнению россиян, речь идет о 22 механизированной бригаде, подразделениях Теробороны и БПЛА. Агрессоры паникуют в соцсетях, рассказывая о "четырех украинских танках", которые якобы ведут бой, а также "артиллерийские дуэли".

Версии российских военкоров и официальных представителей власти РФ разбегаются. И. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов утверждает, что "осуществить прорыв украинским войскам" не дают российские пограничники. А вот пропагандистские блогеры пишут в соцсетях, что "ВСУ направляются в сторону Гончаровки Суджанского района".

Смирнов призвал россиян "не поддаваться на действия провокаторов".

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыв границы", - пишет Смирнов.

В то же время со стороны официальных представителей Украины не поступало никаких подтверждений тому, что бои идут в приграничье Курской области. В отчете Генштаба ВСУ упоминают о регулярных ударах ВС РФ по Сумской области, но нет заявлений о прорыве.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, российские военкоры врут о контролируемости ситуации в Курской области.

"Россия не контролирует границу", - написал он в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале бойца ВСУ "Бахмутский демон" в свою очередь указано, что действительно есть прорыв границы Силами обороны в Курской области.

А вот источник NV в украинской военной разведке сообщил, что в этих действиях точно не задействованы бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.

В эфире Radio NV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал "прорыв" в Курской области - абсолютно закономерными действиями для того, чтобы вытеснять врага с определенных позиций.

"Я думаю, украинские силы активизировались для того, чтобы снять риски этого, чтобы нанести превентивные удары и не бороться с врагом уже здесь, на нашей территории, а вытеснить их с определенных позиций в районе Суджи и не только; ослабить там контингент российских войск, чтобы они не представляли угрозы для наших сил, для наших людей, поскольку эти войска как раз заходят с диверсионными действиями на территорию Сумской области и обстреливают нашу территорию", - подытожил эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Мусиенко высказал мнение, что глобально эти действия могут быть направлены на то, чтобы Россия оттянула часть своих сил с других направлений.

"Надо понимать, что мы, с одной стороны, снимаем любые угрозы для Сумщины, потому что они сохранялись все это время, начиная с мая. С другой стороны, украинские силы, думаю, будут стремиться оттянуть внимание врага от других направлений, отвлечь их. Если они нам пробовали создавать так называемые санитарные зоны на Харьковщине, оттягивая наши войска, то почему мы не можем этого сделать?", - заявил Мусиенко.

Взрывы в РФ и Украине - последние новости

Как известно, сегодня, 6 августа две области РФ атаковали дроны. Прогремели сильные взрывы в нескольких городах, работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.

В то же время Россия, в свою очередь, попала в поликлинику в центре Харькова. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате удара повреждены также автомобили и другая гражданская инфраструктура.

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