У Путина прокомментировали возможность переговоров на основе формулы Зеленского

Агрессор Россия уже неоднократно комментировала идею мирного урегулирования войны в Украине, однако предложений или заявлений, которые бы свидетельствовали о реальном желании прекратить войну РФ так и не озвучила.
На этот раз секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы Киев не прислал никакой реакции в ответ на условия по урегулированию ситуации в Украине, которые накануне озвучил кремлевский диктатор Владимир Путин.
"С тех пор прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - сказал он.видео дня
Как сообщают росСМИ, Шойгу назвал бессмысленной идею говорить о форматах Женевской конференции по Украине или Формулы мира Зеленского, ведь переговоры без главного переговорщика в Кремле считают не очень понятными.
Кто такой Сергей Шойгу?
Сергей Шойгу - государственный деятель и политик страны-агрессора России. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года. Секретарь Совета Безопасности РФ с 12 мая 2024 г. Подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка. Находится в международном розыске с июня 2024 года, пишет Википедия.
Пути мирного урегулирования войны в Украине
Напомним, спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй во время поездки в Бразилию заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии -план по урегулированию войны в Украине - якобы получил поддержку в более чем 110 странах мира.
Накануне стало известно, что российская сторона пока не готовится к участию в саммите мира по развязанной страной-агрессором войне против Украины. Аргументирует враг это тем, что разговаривать с "киевским режимом" можно, но доверять никому из тех, кто правит сейчас в Украине, якобы нельзя.
Ранее сообщалось, что Украина готова к переговорам с Россией, однако в этом процессе все вовлеченные стороны должны придерживаться международного права и уважения к территориальной целостности страны, в отношении которой ведется агрессия.
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