Второй саммит мира: в США ответили, поддерживают ли участие страны-агрессора РФ

Мэтью Миллер подчеркнул, что Украина "сама решает, когда, как и в какой форме начать дипломатические переговоры", а США "поддержат, если они выберут этот путь".

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В Госдепе США высказались об инициативе Украины относительно приглашения на второй саммит мира представителей РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Вашингтон поддержит решение Киева о привлечении страны-агрессора РФ к проведению второго саммита мира, если участие представителей России в предстоящем мероприятии инициирует украинская сторона. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США обсуждался вопрос приглашения РФ на второй мирный саммит.

"Это то, что мы обсуждали. Но, как мы уже говорили ранее, любые решения по дипломатическим переговорам - это решение, которое должна принимать Украина, а не Соединенные Штаты, не любая другая страна, не являющаяся стороной конфликта", - сказал представитель Госдепа на брифинге в Вашингтоне..

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Миллер подчеркнул, что Украина "сама решает, когда, как и в какой форме начать дипломатические переговоры", а власти США - как партнер и помощник - "поддержат их, если они выберут этот путь".

"Мы всегда поддерживали дипломатию, когда Украина готова, но никогда не было ясно, что Кремль готов к реальной дипломатии", - отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что США будут продолжать поддерживать Украину, и "если и когда они сочтут дальнейшие дипломатические шаги с Россией уместными, мы поддержим их в этом решении".

"Мы всегда считали, что решения о дипломатии вокруг этого конфликта должны приниматься Украиной, где Украина является "у руля". И потому, когда они - если они хотят пригласить Россию на тот саммит, конечно, мы это поддерживаем", - сказал Миллер.

Декларация Саммита мира - основные пункты / Инфографика: Главред

Второй саммит мира и возможное участие России

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что не готов говорить с Владимиром Путиным, пока российский диктатор не изменит свое поведение. Об этом глава Белого дом сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.

"Я не вижу причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать", - сказал Байден.

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности. В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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