Байден назвал условие для разговора с Путиным и сказал, возможно ли это сейчас

По словам президента США, нет мирового лидера, с которым он не готов взаимодействовать.

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Байден сказал, что не видит у Путина готовности к изменению поведения / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что не готов говорить с Владимиром Путиным, пока российский диктатор не изменит свое поведение. Об этом глава Белого дом сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.

"Я не вижу причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать", - сказал Байден.

"Я не готов говорить с Путиным, пока он не изменит свое поведение", - добавил президент США. видео дня

Байден добавил, что Путин думал, что выиграл войну, но он захватил лишь 17,3% территории Украины.

"Они [армия РФ] не были успешными, они понесли ужасные человеческие потери. Они потеряли более 350 тысяч военных, убитыми или ранеными. Более миллиона образованных молодых людей покинули Россию", - сказал президент США.

По его словам, идея того, что Россия изменится фундаментально в ближайшем будущем не реалистична.

Байден также добавил, что РФ не остановится на Украине и вспомнил выступление Путина перед вторжением.

Вместе с тем он отметил, что готов говорить с Путиным, если бы тот ему позвонил по телефону.

Встреча Байдена и Зеленского

Во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. По итогам встречи был принят ряд решений, а американский президент заверил Украину в поддержке.

В начале встречи Байден заверил Зеленского в том, что Америка и в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне против России и будет предоставлять ей пакеты вооружения и другой помощи. Также американский лидер отметил, что украинцы хорошо обороняются, в частности, он упомянул о том, что ВСУ смогли остановить продвижение врага на Харьковщине и стабилизировать линию фронта летом.

"Вы доказали, что Россия не победит Украину, выиграет именно Украина. Я хочу, чтобы вы знали, что мы будем с вами на каждом шагу и поддержим вас", - подчеркнул американский президент.

На открытии саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО. В частности, Соединеные Штаты Америки предоставят Киеву дополнительную батарею ЗРК Patriot. Две батареи Patriot поступят от Германии и Румынии. Еще одну совместно соберут Нидерланды с другими партнерами. Италия передаст систему SAMP-T.

Руководители США, Нидерландов, Германии, Италии и Румынии обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. В целом, партнеры пообещали выделить более одного миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО прошел с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и был посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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