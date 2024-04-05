Украину не позовут в НАТО на ближайшем саммите: в NYT раскрыли позицию США и ФРГ

Позиция США и ФРГ не изменилась с прошлогоднего саммита в Вильнюсе.

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Украину не будут приглашать в НАТО на саммите в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

На ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии.

Как пишет The New York Times, этом связано с тем, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Уточняется, что США и ФРГ против приглашения Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне. Их позиция не изменилась с прошлогоднего саммита в Вильнюсе.

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Кроме того, Вашингтон и Берлин настаивают, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня в июле, несмотря на то, что аналогичный процесс относительно членства Украины в ЕС был одобрен прошлой зимой.

При этом главные усилия сейчас направлены на четкое определение условий, которые Украина должна выполнить, чтобы начать переговоры с НАТО, однако они еще не продвинулись вперед.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Вступление Украины в НАТО

Как ранее сообщал Главред, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Столтенберг заверил, что вступление Украины в Альянс - это вопрос "когда", а не "если".

Также на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля планируется обсуждение "дорожной карты" вступления Украины в Альянс. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что это будет ключевая тема на встрече министров иностранных дел.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении важного специального совещания по сотрудничеству с НАТО. На встрече обсуждали вопросы совместимости и перспектив на этот год в отношениях с Альянсом.

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