"В Европе не будет безопасно без Украины": Зеленский созвал встречу по работе с НАТО

Зеленский отметил, что перед отношениями между Украиной и НАТО есть несколько фундаментальных вопросов.

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Зеленский созвал важную встречу по работе с НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский созвал очень важное специальное совещание по работе с НАТО. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

На этом совещании обсуждали вопросы совместимости и перспектив на этот год по работе с Альянсом. Зеленский отметил, что на встрече присутствовали все украинские международники, министр обороны Рустем Умеров и международная команда министерства.

Президент также акцентировал внимание на том, что этот год ставит несколько фундаментальных вопросов перед отношениями между Украиной и НАТО.

видео дня

"В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", - добавил Зеленский.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Зеленский созвал важную встречу по работе с НАТО / фото: скриншот

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