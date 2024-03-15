Россия готовится к новой войне: раскрыты планы Путина и сроки

Страна-оккупант Россия смогла перевести свою экономику на военные рельсы, поэтому у Москвы "все идет по плану", считают в эстонской разведке.

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У Путина готовятся к войне с НАТО, но ее нельзя назвать неизбежной - разведка Эстонии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии. Об этом заявили в разведке Эстонии.

Как сообщает Foreign Policy, генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин сказал, что оккупанты научились на ошибках начальных этапов войны с адаптируются с серьезной скоростью.

"Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии", - отметил он. видео дня

Росин акцентировал внимание на том, что Россия всегда действовала при помощи массовости. Оккупанты, судя по всему, создадут низкотехнологические войска образца СССР с "большой огневой мощностью и артиллерией".

Война РФ и НАТО не неизбежна

Как полагает эстонский разведчик, война РФ и НАТО – не неизбежная. Еще можно прибегнуть к шагам с целью сдерживания Москвы.

"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе... Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны", - подчеркнул Каупо Росин.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Война России против НАТО

Война РФ и Североатлантического альянса – вероятный сценарий, считает шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, столкновение возможно в том случае, если Украина проиграет войну.

Если Россия нападет на Финляндию и страны Балтии, ракеты полетят на ее территорию, считает военный эксперт Валентин Бадрак. Речь пойдет о нелинейной войне, которой, как полагает Бадрак, так боится Путин.

Россия может внезапно напасть на НАТО, предположил министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис. Он призвал не ждать аналога Перл-Харбора, а помогать Украине.

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