Россия готовится к новой войне: раскрыты планы Путина и сроки

Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии. Об этом заявили в разведке Эстонии.
Как сообщает Foreign Policy, генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин сказал, что оккупанты научились на ошибках начальных этапов войны с адаптируются с серьезной скоростью.
"Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии", - отметил он.видео дня
Росин акцентировал внимание на том, что Россия всегда действовала при помощи массовости. Оккупанты, судя по всему, создадут низкотехнологические войска образца СССР с "большой огневой мощностью и артиллерией".
Война РФ и НАТО не неизбежна
Как полагает эстонский разведчик, война РФ и НАТО – не неизбежная. Еще можно прибегнуть к шагам с целью сдерживания Москвы.
"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе... Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны", - подчеркнул Каупо Росин.
Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
Война России против НАТО
Война РФ и Североатлантического альянса – вероятный сценарий, считает шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, столкновение возможно в том случае, если Украина проиграет войну.
Если Россия нападет на Финляндию и страны Балтии, ракеты полетят на ее территорию, считает военный эксперт Валентин Бадрак. Речь пойдет о нелинейной войне, которой, как полагает Бадрак, так боится Путин.
Россия может внезапно напасть на НАТО, предположил министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис. Он призвал не ждать аналога Перл-Харбора, а помогать Украине.
Другие новости:
- Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – Жданов
- НАТО ударит по РФ сотней томагавков, едва ее войска подойдут к странам Балтии - Ягун
- Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков