Ракеты Балтии на 300 км и страх у Путина: эксперт назвал сценарии ответа НАТО России

Возможная атака России на страны Балтии и Финляндию будет войной, в которой страна-агрессор получит мощные удары по своей территории, считает Валентин Бадрак.

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Столкновение с глобальными атаками пугает Путина - Бадрак / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Если Россия нападет на Латвию, Литву, Эстонию или Финляндию, она получит ракетные удары по своей территории. Страны Балтии уже получают ракеты дальностью 300 километров. Речь пойдет о нелинейной войне, которая пугает Владимира Путина. Об этом заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что страны Балтии в военном отношении вряд ли боеспособны, однако у них появляется оружие, которое поможет нанести по России ответные удары.

"Сами по себе страны Балтии действительно слабы, потому что географически не имеют глубины. Поэтому именно там расположены натовские гарнизоны, и есть готовность НАТО их защищать. Все зависит от многих факторов, в частности, внезапности. Например, страны Балтии сейчас получают израильские ракеты Blue Spear. Эти ракеты способны на большом расстоянии (300 км) уничтожать как российские корабли, так и российские объекты в глубине российской территории. Поэтому вопрос – насколько массированно способен НАТО ответить", - отметил Бадрак.

По его словам, если Россия пойдет на военную агрессию против стран Балтии и Финляндии, она нарвется на нелинейную войну, включающую существенную реакцию.

Смотрите чат с Валентином Бадраком на Главреде:

"Наступление России на страны Балтии, Польшу или Финляндию не будет линейной войной, как с Украиной. В случае российского наступления сразу будут нанесены удары по многим объектам в РФ, и это будет не психологическое давление, как наши дроны с маленькой боевой частью, а мощные ракетные удары. Если у балтийских стран есть ракеты дальностью 300 км, то крылатые ракеты, запущенные с самолетов, будут иметь гораздо большее расстояние, и атаки российских объектов будут глобальными", - объяснил эксперт.

Также он добавил, что подобные перспективы пугают Путина.

"Столкновение с глобальными атаками пугает Путина. Он изучает, может ли он рассчитывать на линейную войну, потому что ему выгодна именно такая война по советским лекалам, где он будет класть миллионы русских, рассказывать, что идет война за матушку-Россию, а при этом выживать. Сейчас вероятность того, будет ли Путин атаковать НАТО, 50/50", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Угроза войны России и НАТО

В НАТО решили провести крупнейшие за 40 лет военные учения под названием Steadfast Defender 2024. По данным западной прессы, блок репетирует запуск 5-й статьи и отражение нападения РФ. Маневры, в которых задействованы до 90 тысяч военных, продлятся до конца мая.

Страны Балтии готовятся к отражению военной агрессии России – они строят линию обороны из бункеров. Эстонские журналисты пишут, что такие укрепления должны помощь сдержать потенциального врага до прибытия основных сил Североатлантического альянса.

Министр обороны Дании Лунд Поульсен заявил, что страна получила данные об угрозе нападения РФ на НАТО. Согласно этой информации, агрессия может произойти через 3-5 лет.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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