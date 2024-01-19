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Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

Андрей Ганчук
19 января 2024, 16:28
Укрепления, которые построят Латвия, Литва и Эстония, должны помочь странам задержать российских оккупантов на границе до прибытия союзников.

Путин, страны Балтии
Страны Балтии готовятся к отражению возможного нападения агрессора России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – готовятся к отражению потенциальной военной агрессии России. Они построят бетонные оборонительные линии, чтобы защитить свои территории. Такие укрепления должны помочь задержать противника на границе и дать время союзникам прийти на помощь.

Эстония построит линию из 600 бункеров

Как сообщает Postimees, Эстония на восточной границе соорудит линию обороны, которая будет состоять примерно из 600 бетонных бункеров. Цель – отразить потенциальную российскую военную агрессию.

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Линия появится в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии. Некоторые бункеры также будут и у Чудского озера.

Оборонительные линии Латвии и Литвы

Также отмечается, что в ходе встречи в Риге, которая состоялась в пятницу, 19 января, аналогичное решение было принято и Латвией с Литвой. Для НАТО все три страны являются одной оборонительной зоной.

Как бетонные линии позволят остановить Россию

Советник вице-канцлера эстонского министерства обороны Кайдо Тийтус рассказал о том, что такие укрепления нужны для того, чтобы с первого метра можно было защитить свою территорию.

"Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше", - отметил чиновник и добавил, что объекты позволят задержать врага на границе и дать время на прибытие подкрепления со стороны союзников.

Что представляют собой бункеры стран Балтии

Указано, что бункеры должны защитить военных от огневого воздействия противника и осколков снарядов. Прочность бункера должна помочь выдержать попадание снаряда калибра 152 мм.

В каждом бункере можно будет разместить 10 человек. Размер бункера – 30-35 квадратных метров. Сооружение спроектировано так, чтобы военные, которые там находятся, могли держать оборону длительное время. Также там есть и спальные места.

Кайдо Тийтус подчеркнул, что Эстония в последние годы укрепляла восточную границу ограждениями, однако они неэффективны в военное время.

Угроза нападения России на страны Балтии

Россия после 2027 года может атаковать страны Балтии, предположила литовский депутат Довиле Шакалине. По ее словам, чтобы этого не допустить, страны Запада должны оказать должную военную поддержку Украине.

Глава Кремля Владимир Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии, считают аналитики Института изучения войны. Американцы проанализировали заявление Путина относительно угрозы депортации из Латвии россиян, которые нарушили закон об иммиграции и пришли к выводу о том, что агрессия может быть осуществлена под видом "защиты соотечественников".

Россия может попытаться напасть на одну из стран Балтии, если Украине не удастся одержать победу в войне, считает бывший руководитель Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. Нужно сделать все для того, чтобы Киев победил Москву.

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