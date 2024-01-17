Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

Диктатор РФ создает информационные условия, которые строят почву для дальнейших возможных агрессивных действий в отношении ряда стран.

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Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube, facebook.com/rosgvar

Российский диктатор Владимир Путин активизировал усилия руководства страны-агрессора России, чтобы создавать информационные условия для предстоящей эскалации против стран Балтии.

Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете. Они считают, что Путин таким образом пытается ослабить НАТО.

Российский диктатор ранее заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают (этнических) русских" из своих стран. Глава Кремля говорит, якобы такая ситуация "напрямую влияет на безопасность РФ".

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В отчете ISW не указывается, что атака россиян против стран Балтии является неизбежной или вероятной. Однако аналитики отмечают, что Путин таким образом может создавать условия для будущих агрессивных действий в отношении соседних стран. При этом агрессия против этих стран может быть осуществлена под видом "защиты соотечественников".

Ранее сообщалось, что Латвия укрепляет военную оборону на границах с РФ и Беларусью. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в 2024 году страна намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

Также в Латвии предупредили об угрозе. Страна-оккупант Россия по-прежнему будет искать новые цели для агрессии, причем независимо от того, как завершится полномасштабная война против Украины. НАТО следует разработать долгосрочную стратегию сдерживания Москвы, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

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