Латвия укрепляет военную оборону на границах с РФ и Беларусью: что происходит

Восточная граница также должна быть укреплена с учетом военной инфраструктуры.

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Латвия готовится усилить границы / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, ua.depositphotos.com

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в 2024 году страна намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

Одним из приоритетов Ринкевичс назвал укрепление восточной границы не только с Беларусью, но и с Россией, передает Delfi.

По его словам, восточная граница также должна быть укреплена с учетом военной инфраструктуры. Лидер Латвии отметил, что сам лишь забор не защитит от серьезной военной опасности.

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"Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы", - отметил Ринкевич.

Он добавил, что в этом году необходимо работать над внедрением системы гражданской обороны, в то же время указав на первоочередную важность увеличения финансирования системы внутренних дел.

Говоря о планах на этот год, президент Латвии предположил возможность предложений определенных законодательных инициатив, однако не стал раскрывать конкретных подробностей.

"Я могу только сказать, что буду действовать в рамках трех приоритетов, которые я однажды обозначил в своем выступлении в Сейме в день инаугурации при вступлении в должность - безопасность, образование и конкурентоспособность", - пояснил Ринкевич.

Напомним, что белорусы устроили провокацию у границы Латвии. Примечательно, что после инцидента белорусские пограничники заложили дыру в заграждении, чтобы нелегалы не вернулись в Беларусь.

Латвия до февраля 2024 года усиливает охрану границы с Беларусью. Приказ предусматривает усиленный надзор на латвийско-белорусской границе пограничниками при поддержке вооруженных сил и полиции.

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