УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Врачебные комиссии": эксперт рассказал, когда будут мобилизовать "ограниченно пригодных"

Юлия Закрепа
3 января 2024, 02:40
Мусиенко пояснил, пригодность к службе устанавливается в соответствии с постановлениями Кабинета министров.
'Врачебные комиссии': эксперт рассказал, когда будут мобилизовать 'ограниченно пригодных'
Мусиенко рассказал о мобилизации в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отреагировал на заявление Залужного о том, что новым законом убирают понятие "ограниченно годный", и пригодность будут определять непосредственно врачебные комиссии. Мусиенко рассказал, по какому принципу здесь могут действовать ВЛК, и не станет ли это в будущем новым поводом для коррупции.

"Риски коррупции будут присутствовать всегда, независимо от того, имеет ли человек инвалидность. Довольно часто на военно-врачебные комиссии жалуются, что они признают людей с хроническими заболеваниями пригодными или ограниченно пригодными. Сетования будут и в дальнейшем, поэтому нужно обеспечить контроль за деятельностью ВЛК не только через возможные взятки в отношении тех, кто действительно годен и может нести военную службу, но и в отношении тех, кого они могут признавать годными", - отметил эксперт.

Он считает, что пригодность к службе устанавливается в соответствии с постановлениями Кабинета министров и приказами Минобороны и Министерства здравоохранения.

видео дня

"Закон не может предусмотреть всех случаев - это будет определяться перечнем заболеваний, травм которые подпадают под пригодность или непригодность. Пока такой перечень конкретно не сформирован законом так точно, но если такая норма будет принята законодательно, то во исполнение этой законодательной нормы нужно будет принять и изменения соответствующих постановлений Кабмина и приказов Минздрава. Пока не будет документа, мобилизация будет продолжаться в соответствии с действующими подзаконными актами, которые содержат термин "ограниченно пригодный", - пояснил Мусиенко.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете.

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации. Роман Горбач рассказал, что в ВСУ планируют расширить круг лиц для трех категорий, кого могут призвать в войска во время мобилизации.

Омбудсмен выступил против законопроекта о мобилизации. В Украине продвигают новый законопроект о мобилизации. Нормы, которые содержатся в нем, нарушают саму Конституцию Украины, ограничивая права человека, считает Лубинец.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине мобилизация в армию
Реклама

Главное за день

В Харькове мощные взрывы: враг атаковал жилые дома

В Харькове мощные взрывы: враг атаковал жилые дома

23:23 Украина
Все в дыму, люди под завалами - видео с первыми минутами после удара по дому в Киеве

Все в дыму, люди под завалами - видео с первыми минутами после удара по дому в Киеве

23:06 Украина
4 бури врежут одна за другой: календарь магнитных бурь на январь 2024

4 бури врежут одна за другой: календарь магнитных бурь на январь 2024

22:33 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

03:34

Тест по картинке: чего больше всего жаждет ваше сердце

03:05

74-летняя Вера Вонг в дерзком сверкающем топе показала изящную фигуру

02:40

"Врачебные комиссии": эксперт рассказал, когда будут мобилизовать "ограниченно пригодных"

02:02

Станут как новые: как убрать заломы на ботинках и сапогах

01:30

Как избавиться от налета на утюге: копеечное средство творит настоящие чудеса

Россия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - МельникРоссия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - Мельник
01:00

"Кинжалы" по Киеву Россия выстреливала последними: сколько атак РФ еще ждать

02 января, вторник
23:56

Мика Ньютон вернулась из США и высказалась про ракетные атаки оккупантов

23:23

В Харькове мощные взрывы: враг атаковал жилые домаФото

23:06

Все в дыму, люди под завалами - видео с первыми минутами после удара по дому в КиевеФотоВидео

Реклама
22:55

Уничтожение ТУ-95 и ТУ-22 над территорией России: эксперт назвал единственный вариант

22:33

4 бури врежут одна за другой: календарь магнитных бурь на январь 2024

22:23

Заходят с севера "большой клешней": в ВСУ рассказали о ситуации возле Авдеевки

22:17

Новые массированные удары: Зеленский обратился к украинцам с важным заявлением

21:47

Ракета ударила по больнице в Киеве, где проходят реабилитацию военные - детали

21:22

Дэвид Бекхэм жестко потроллил жену на Новый год

21:16

Не успел отстрелять: ВСУ молниеносно уничтожили первый новейший Ястреб-АВ оккупантовВидео

21:03

Наиболее страшный удар: на Киркорова продолжают распространяться санкции за "голую" вечеринку

20:47

"Будет катастрофа, если "Кинжал" ударит по Киеву": Залужный обратился к Западу

20:43

Отставка Шольца может состояться в 2024 году: СМИ назвали фамилию преемника

20:23

Мэрайя Кэрри в дизайнерском платье залезла в воду на зимней улице

Реклама
20:17

"Первые полгода не спала": Могилевская раскрыла новые подробности про дочерейВидео

20:00

"Вы сожжете волосы": парикмахер показала, как нельзя использовать фенВидео

19:52

В 2025 году Украина может перейти на карточную систему: назван апокалиптический сценарий задержки помощи

19:46

Судья "Мастер шеф" пострадала из-за атаки россиян

19:44

Бешеный ветер и снег: в Украине врежет -18 после затяжного потепления

19:28

Какие прыщи нельзя давить: привычка, которая имеет смертельную опасностьВидео

19:23

"Налет может быть следующей ночью": Жданов предупредил, сколько еще ракет подготовила Россия

19:16

Оккупанты за 5 дней выпустили по Украине 500 ракет и дронов – Зеленский

19:15

Лунный календарь 3 января 2024 года: каких запретов следует придерживаться, чтобы не заболеть

19:10

Украину ждет несколько волн массированных комбинированных ракетно-дроновых атакмнение

19:06

"Какой из нас толк": в Раде говорят, что отправлять нардепов на фронт будет "дорого"

18:56

До 100 ракет одновременно: эксперт рассказал, сколько продлятся удары по Украине

18:45

Помощь под угрозой: Турция не пустила в море корабли Великобритании для Украины

18:27

Ситуация в Авдеевке изменилась: экс-командир "Айдара" рассказал о рекордных потерях

18:27

Не выливайте жидкость из-под горошка и фасоли: как ее используют хитрые хозяйки

18:21

Если вы чувствуете этот запах, кофе пить не стоит

18:05

"Нужны 5 шагов": Кулеба сказал, как мир может ответить на удар РФ по Украине

18:00

Срывать не нужно: как устранить скрип пола, не разбирая его

17:58

Александр Зинченко восхитил Сеть милыми фото с женой и крохами-дочурками

17:49

Чудом спасла ребенка: советница главы облсовета Харькова попала под обстрел

Реклама
17:40

Будет снова пушистым: женщина рассказала, как легко отстирать коврик для ванны

17:36

Роспропаганда выдала дикий фейк о Залужном после атаки на Киев

17:33

Павел Зибров впервые признался, из-за чего поседел в 12 лет

17:25

Через несколько дней может быть новый массированный обстрел Украины - Воздушные силы

17:09

Ротару отреагировала на кровавый обстрел Украины 2 января

17:06

Веселая иллюзия для самых внимательных: только люди с "орлиным зрением" найдут лягушку

16:43

После сепсиса и реанимации: как сейчас выглядит тяжелобольная Тышкевич

16:39

На блокпостах в Киеве будут "ловить" уклонистов: в ТЦК подтвердили решение

16:35

В Раде "дали заднюю": обещают "компромиссный" проект о мобилизации вместо скандального варианта

16:21

Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов - Forbes

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять