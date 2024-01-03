'Врачебные комиссии': эксперт рассказал, когда будут мобилизовать 'ограниченно пригодных'

Мусиенко пояснил, пригодность к службе устанавливается в соответствии с постановлениями Кабинета министров.

https://glavred.info/ukraine/vrachebnye-komissii-ekspert-rasskazal-kogda-budut-mobilizovat-ogranichenno-godnyh-10530122.html Ссылка скопирована

Мусиенко рассказал о мобилизации в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отреагировал на заявление Залужного о том, что новым законом убирают понятие "ограниченно годный", и пригодность будут определять непосредственно врачебные комиссии. Мусиенко рассказал, по какому принципу здесь могут действовать ВЛК, и не станет ли это в будущем новым поводом для коррупции.

"Риски коррупции будут присутствовать всегда, независимо от того, имеет ли человек инвалидность. Довольно часто на военно-врачебные комиссии жалуются, что они признают людей с хроническими заболеваниями пригодными или ограниченно пригодными. Сетования будут и в дальнейшем, поэтому нужно обеспечить контроль за деятельностью ВЛК не только через возможные взятки в отношении тех, кто действительно годен и может нести военную службу, но и в отношении тех, кого они могут признавать годными", - отметил эксперт.

Он считает, что пригодность к службе устанавливается в соответствии с постановлениями Кабинета министров и приказами Минобороны и Министерства здравоохранения.

видео дня

"Закон не может предусмотреть всех случаев - это будет определяться перечнем заболеваний, травм которые подпадают под пригодность или непригодность. Пока такой перечень конкретно не сформирован законом так точно, но если такая норма будет принята законодательно, то во исполнение этой законодательной нормы нужно будет принять и изменения соответствующих постановлений Кабмина и приказов Минздрава. Пока не будет документа, мобилизация будет продолжаться в соответствии с действующими подзаконными актами, которые содержат термин "ограниченно пригодный", - пояснил Мусиенко.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете.

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации. Роман Горбач рассказал, что в ВСУ планируют расширить круг лиц для трех категорий, кого могут призвать в войска во время мобилизации.

Омбудсмен выступил против законопроекта о мобилизации. В Украине продвигают новый законопроект о мобилизации. Нормы, которые содержатся в нем, нарушают саму Конституцию Украины, ограничивая права человека, считает Лубинец.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.