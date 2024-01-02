'Налет может быть следующей ночью': Жданов предупредил, сколько еще ракет подготовила Россия

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что такие массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто.
Эксперт заявил, россияне смогут снова массированно атаковать Украину в зависимости от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены, распределены между аэродромами и готовы к использованию, передает ТСН.
"Там только команда специалистов должна внести координаты целей в главные части ракет и все. Далее только техническая сторона - подвес ракеты и выход на рубеж. Судя по нашим разведданным, у них более тысячи ракет каждого типа. Даже если мы сегодня отсчитаем две массированные атаки 29 декабря и 2 января, то это всего 100 с лишним ракет. И вы еще не забывайте, что где-то 50-60 ракет в месяц они выпускают. А следующий налет может быть следующей ночью", - рассказал Олег Жданов.видео дня
Эксперт считает, что невозможно спрогнозировать, какой город следующим окажется под массированным ударом РФ. Сегодня утром вражеские крылатые ракеты разлетались на запад и на север, однако в конце вернулись и пошли на Киев.
Ракетная атака РФ по Украине
2 января, российские оккупанты массированно атаковали Украину. В нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Мощные взрывы также прогремели утром во вторник в Харькове, Киеве, Днепре и еще в нескольких городах Украины.
Во время массированной атаки по Украине силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.
Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января.Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать.
Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов. Ночью и утром враг применил против Украины 99 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет.
Больше военных новостей:
- До 100 ракет одновременно: эксперт рассказал, сколько продлятся удары по Украине
- "Какой из нас толк": в Раде говорят, что отправлять нардепов на фронт будет "дорого"
- Оккупанты за 5 дней выпустили по Украине 500 ракет и дронов – Зеленский