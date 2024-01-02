'Налет может быть следующей ночью': Жданов предупредил, сколько еще ракет подготовила Россия

Судя по нашим разведданным, у россиян более тысячи ракет каждого типа, считает Жданов.

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Жданов рассказал о наличии ракет в России / коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что такие массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто.

Эксперт заявил, россияне смогут снова массированно атаковать Украину в зависимости от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены, распределены между аэродромами и готовы к использованию, передает ТСН.

"Там только команда специалистов должна внести координаты целей в главные части ракет и все. Далее только техническая сторона - подвес ракеты и выход на рубеж. Судя по нашим разведданным, у них более тысячи ракет каждого типа. Даже если мы сегодня отсчитаем две массированные атаки 29 декабря и 2 января, то это всего 100 с лишним ракет. И вы еще не забывайте, что где-то 50-60 ракет в месяц они выпускают. А следующий налет может быть следующей ночью", - рассказал Олег Жданов. видео дня

Эксперт считает, что невозможно спрогнозировать, какой город следующим окажется под массированным ударом РФ. Сегодня утром вражеские крылатые ракеты разлетались на запад и на север, однако в конце вернулись и пошли на Киев.

Ракетная атака РФ по Украине

2 января, российские оккупанты массированно атаковали Украину. В нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Мощные взрывы также прогремели утром во вторник в Харькове, Киеве, Днепре и еще в нескольких городах Украины.

Во время массированной атаки по Украине силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января.Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать.

Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов. Ночью и утром враг применил против Украины 99 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет.

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