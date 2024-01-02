"Какой из нас толк": в Раде говорят, что отправлять нардепов на фронт будет "дорого"

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко сказал, что мобилизация нардепов "поможет РФ".

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В Раде высказались, почему невыгодно отправлять нардепов на фронт / Коллаж: Лига.нет, Генштаб ВСУ

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко начал рассказывать, почему нардепов "нельзя" отправлять на фронт. Подробности он рассказал в интервью "Укринформу".

Он говорит, что в мобилизации нардепов будет "заинтересована Россия", так как тогда парламент якобы не сможет работать. Он также добавил, что отправлять народных депутатов на фронт "дорого".

"Так Ким (Виталий Ким, глава Николаевской ОГА, — ред.) же сказал вчера – какой из нас толк? ... Есть ответ такой скучный законодательно-конституционный – больше некому будет тогда голосовать и принимать законы, бюджет, в частности. И это точно будет мешать побеждать, функционированию государства ... Сейчас депутат получает на руки около 80 тысяч, а будет получать больше 100, если будет воевать", – говорит Корниенко.

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В то же время он считает справедливым применить к нардепам те же подходы, что и к обычным гражданам.

"Ну это же справедливо должно быть, правильно – у кого есть дети, кто-то инвалид, кто-то за пределами возраста. Окажется, что можно призвать 200 человек. Ну, это даже батальон не будет", – сказал Корниенко.

В то же время он призвал нардепов овладеть какими-то военными навыками и базовыми знаниями по такмеду, потому что "проблемы с северным соседом могут закончиться гораздо позже", чем каденция нынешнего состава Рады.

Мобилизация в Украине 2024

Накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Ранее в "Слуге народа" подтвердили получение запроса от военных о мобилизации 500 тысяч человек. Об этом также говорил Зеленский, но президент требовал больше аргументов, чтобы поддержать эту инициативу.

Залужный, в свою очередь, подчеркнул, что Генштаб не давал запроса к Кабмину по поводу конкретных цифр по мобилизованным в 2024 году. В данные о 500 тыс. человек входят текущие потребности, формирование новых воинских частей и прогнозирование потерь в 2024 году.

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