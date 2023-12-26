Не моя компетенция: Залужный прокомментировал новый законопроект про мобилизацию

Военное командование Украины дало развернутый комментарий касательно законопроекта о мобилизации.

https://glavred.info/ukraine/ne-moya-kompetenciya-zaluzhnyy-prokommentiroval-novyy-zakonoproekt-pro-mobilizaciyu-10528145.html Ссылка скопирована

Залужный прокомментировал новый законопроект про мобилизацию / коллаж: Главред, фото: скриншот, Командование объединенных сил ВСУ

Сегодня, 26 декабря, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попунктно прокомментировал свежий законопроект о мобилизации и дал ответы на все волнующие вопросы. Он рассказал о запросах армии в эфире Телемарафона.

План мобилизации в 500 000 человек

Согласно словам Залужного, военное командование не давало запроса на конкретные цифры "каким-то отдельным мероприятием непосредственно на Кабмин или Верховную Раду", поскольку оно занимается защитой государства и формирует запросы на постоянной основе. Эти запросы всегда касаются боеприпасов, вооружения и человеческого ресурса.

"Военное командование не запрашивало какие-то цифры. Военное командование продолжает выполнять свои функции по защите государства и соответственно формирует свои запросы – на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе, и каким-то отдельным форматом или мероприятием на Кабмин или ВР – мы такого не осуществляем. Мы осуществляем свои полномочия в соответствии с нашим функционалом", - комментирует главнокомандующий. видео дня

Также он акценитировал внимание на значении цифры в 500 тысяч человек и объяснил, из чего она состоит.

"Что касается этой цифры (400-500 тыс. человек, о которых говорил Зеленский, - ред.), мы эту цифру сформировали и на следующий год. Она, конечно, учитывает покрытие возникшего некомплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года. Соответственно, озвучивать эту цифру, и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей я не могу – это военная тайна", - сказал Залужный.

Залужный о мобилизации / скриншот

Мобилизация лиц с инвалидностью

Главнокомандующий ВСУ также прокомментировал нововведения касательно мобилизации лиц с инвалидностью. Он заявил, что группа инвалидности не может дать четкий ответ на то, пригоден ли к службе человек, а потому оперировать группами инвалидности неактуально.

"Пригодность или непригодность к службе определяет ВВК, а не группа инвалидности. В новом законопроекте предложено, чтобы остались два понятия - пригодность или непригодность к военной службе и избавиться от такого понятия, как "ограниченно пригодный". Когда мы это определим, тогда поймем, есть ли смысл далее оперироват понятиями "инвалид второй/третьей группы", - сказал он.

К тому же, Валерий Залужный добавил, что в Украине с уважением относятся к гражданским и хотят, чтобы армию пополняли только те, кто физически может воевать.

Отсрочка от мобилизации - комментарий Залужного

На вопрос о том, кто может получить право на отсрочку или освобождение от мобилизации, главком отвечать не стал. Всё дело в том, что, по его мнению, этот вопрос может решать только исполнительная власть, которая может определить категории людей, нуждающихся в отсрочке.

"Для ВСУ главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнят поставленные задачи. Вопрос отсрочки - компетенция органов исполнительной власти, которая может это определить. Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий", - сообщил Валерий Залужный.

Мобилизация в Украине

Напомним, 25 декабря кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект относительно мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Документом предусматривается ряд изменений – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, ограничения для лиц, которые уклоняются от службы, обязательства всем военнообязанным с 18 до 60 лет носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их сотрудникам ТЦК, в течение 60 дней после объявления мобилизации (20-ти после ее продления) явиться в военкомат без повестки и самостоятельно уточнять свои данные.

Также, одно из положений законопроекта о службе - это возможность мобилизовать людей с инвалидностью и некоторыми заболеваниями. Кабмин опубликовал постановление с полным их списком.

Помимо прочего, по словам полковника СБУ, секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, 400-500 тысяч человек, которых Генштаб предлагает мобилизовать, нужны для того, чтобы пополнить санитарные потери ВСУ в течение года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.