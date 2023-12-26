Законопроект готов: в Украине могут мобилизовать инвалидов

В Украине появися новый проект мобилизации на службу в армию.

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В Украине могут мобилизовать инвалидов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вчера, 26 декабря, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о военной службе. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады, однако вскоре была удалена.

Согласно законопроекту, в Украине появятся новые правила, они коснутся мобилизационного возраста, отсрочки и даже ограничения прав за уклонение. Однако это не все.

В Украине могут мобилизовать инвалидов

Одно из положений законопроекта о службе - это возможность мобилизовать инвалидов с некоторыми заболеваниями. Кабмин опубликовал постановление с полным их списком.

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С какими заболеваниями могут мобилизовать:

слепота на один глаз

карликовость с ростом ниже 130 см для мужчин и 120 см для женщин

паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев (кроме первого)

болезнь Паркинсона

культя стопы, голени, бедра

почечная недостаточночть, отсутствие почки, легкого, мочевого пузыря, матки

кастрация у мужчин

Новый законопроект, в частности - вопрос мобилизации инвалидов, прокомментировала и скандальная Марьяна Безуглая. Она написала на своей странице в ФБ о том, что будет отстаивать добровольное право на мобилизацию инвалидов.

"Буду отстаивать, что все лица с инвалидностью имеют право служить добровольно и их право уволиться", - прокомментировала нардеп.

Более подробный список заболеваний можно увидеть на снимках ниже.

Мобилизация в Украине

Напомним, кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект относительно мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Документом предусматривается ряд изменений – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, ограничения для лиц, которые уклоняются от службы, обязательства всем военнообязанным с 18 до 60 лет носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их сотрудникам ТЦК, в течение 60 дней после объявления мобилизации (20-ти после ее продления) явиться в военкомат без повестки и самостоятельно уточнять свои данные.

Также, известный украинский общественно-политический деятель и командующий "Украинской Добровольческой армией" Дмитрий Ярош высказал свою позицию относительно мобилизации в Украине. Он подчеркнул, что нужно пересмотреть подход к использованию человеческого ресурса, который уже находится в армии.

Помимо прочего, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мобилизация дополнительных 500 тысяч человек не произойдет в ближайшее время.

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