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Мобилизация 500 тысяч украинцев: Зеленский откровенно высказался насчет ротации

Алексей Тесля
22 декабря 2023, 21:54
Военнослужащие нуждаются в ротации и для этого необходимы дополнительные бойцы ВСУ, подчеркнул секретарь СНБО.
Мобилизация 500 тысяч украинцев: Зеленский откровенно высказался насчет ротации
Президент высказался по вопросу пополнения Сил обороны / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот відео

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и его командой по вопросам мотивации, определения сроков службы и пополнения Сил обороны.

"Провел совещение с министром обороны и его командой. Готовим решение тех вопросов, которые ставят наши подразделения, боевые бригады. Вопросы по мотивации, определения сроков службы, пополнения Сил обороны, которые держатся на людях, а люди – это дух, дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо всем, кто помогает, работает и воюет", - заявил глава государства в видеообращении.

Что известно о мобилизации полумиллиона украинцев

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мобилизация дополнительных 500 тысяч человек не произойдет в ближайшее время.

видео дня

"Прежде всего, речь идет о справедливости. На сегодняшний день люди, которые находятся на фронте, находятся на первой линии, нуждаются в отдыхе", — сказал Данилов в интервью Украинскому радио.

Он уточнил, что военнослужащие нуждаются в ротации и для этого необходимы дополнительные военнослужащие.

"Это не означает, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных, какое будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые сегодня находятся в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч надо будет призывать", — подчеркнул украинский чиновник.

Данилов также добавил, что считает недопустимой практику хватать военнообязанных мужчин на улице.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны уточнили позицию относительно возможности мобилизации лиц, находящихся за границей. Министр обороны Рустем Умеров не подразумевал в своих словах юридическое давление или наказание мужчин, которые уехали за границу, сказал Илларион Павлюк.

Напомним, спикер Минобороны Украины объяснил разницу между мобилизацией и рекрутингом. Рекрутинг - это сервис для добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ, выбирая свои условия. Он не исключает мобилизацию, но эти две системы могут существовать параллельно.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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