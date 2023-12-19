Президент будет отвечать на важные вопросы, которые беспокоят украинцев на фоне приближающейся второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-provodit-bolshuyu-press-konferenciyu-po-itogam-2023-goda-10526336.html Ссылка скопирована

Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию по итогам 2023 года. Ее анонсировали в Офисе президента. Впоследствии украинцы встретят вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Пресс-конференцию, которую проводят 19 декабря, можно посмотреть в эфире национального телемарафона.

Украина победила на Черном море

Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, бойцов СБУ и ГУР за "большую и очень важную победу на Черном море". Украинские силы смогли уничтожить большую часть российских кораблей и катеров.

"Это часть нашей южной операции. Мало кто видит и оценивает ее, но в Украине и за рубежом, кто знает, там очень высоко оценивают лишение российского флота почти тотального доминирования в украинском Черном море и навязывание постоянно, что нам делать, экспортировать", - сказал Зеленский.

Усиление ПВО

Украина смогла договориться с партнерами об усилении украинской ПВО.

"Эта зима другая. Она с вызовами, потерями, но меньшими. Мы становимся ежемесячно мощнее ... Несколько новых систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой", - сказал президент.

В Украине хотят мобилизовать 500 тысяч человек

Генштаб и главком Валерий Залужный предлагал мобилизовать дополнительных 400-500 тысяч человек.

"Это очень серьезная цифра, я сказал, что мне надо больше аргументов. Потому что это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией, что будет с ребятами, кто каждый день там... Если есть вопросы ротационные, вопросы отпусков, то должен быть комплексный план", - отметил он.

Зеленский заявил, что все ответы должны быть зафиксированы в законопроекте, где должен быть четко описан вопрос демобилизации. Он также добавил, что Украине придется потратить дополнительных 500 миллиардов гривен, чтобы обеспечить дополнительно мобилизованное население.

Помощь от США и ЕС

Зеленский заявил, что он уверен в том, что Украина сможет получить большой пакет финансовой помощи от США.

"Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нас не предадут и что все будет выполнено полностью ... Мне кажется, что я нашел взаимопонимание и с Байденом, и с сенаторами", - говорит президент.

Он также отметил, что ЕС предоставят Украине 50 миллиардов евро помощи. Первые 1,5 миллиарда евро предоставят Украине уже на этой неделе. Зеленский убежден, что Венгрия не сможет помешать получить помощь.

"По 50 млрд решение, уверен, будет принято в ближайшее время. И никто не помешает. Сделано так, что сегодня у нас есть механизмы. Даже если будет поддержка 50 млрд "минус один" - значит найдутся другие инструменты, чтобы Украина получила эти 50 млрд. Это главные цифры", - сказал он.

У Украины также есть план "Б", если ЕС не сможет выделить пакет помощи. Зеленский назвал суммы, которые готовы предоставить разные государства:

Бельгия - 1,7 млрд,

Дания - 4,2 млрд,

Южная Корея - 2,3 млрд,

Латвия, Литва и Нидерланды - это сотни миллионов,

Норвегия - 7,5 млрд,

Франция - 2 млрд,

Германия - 8 млрд,

Швеция - более 0,5 млрд,

Япония - многомиллиардная помощь.

"Это мощный базис, если у нас будут риски. На соответствующие суммы мы будем рассчитывать... Очень большая сумма - это и милитари помощь", - отметил он.

"Мы не контролируем небо, у нас мало амуниции"

Президент заявил, что сокращение военной помощи повлияло на южную операцию в 2023 году.

"Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выход или уже не нашли... Но для этого нам нужна действительно поддержка, потому что некоторых вещей из амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим", - сказал Зеленский.

Закончится ли война в 2024 году

Президент заявил, что никто не может с уверенностью сказать о том, когда же закончится война. Различные версии о продолжительности войны являются лишь мыслями определенных людей, которые могут отличаться от реальности.

"Война, победа, поражение, стагнация - все это зависит от многих решений, рисков, направлений. В большинстве - от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость, мы завершим войну раньше. Не готовы мы отдать нашу страну. С первого дня и до последнего так и будет. Если мы сохраним все эти цели, все что у нас есть, все что мы можем, я уверен, что мы сможем приблизить эту победу", - сказал Зеленский.

Смотрите пресс-конференцию Зеленского:

Пресс-конференции Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию в метро. Она состоялась 23 апреля 2022 года. Тогда президент рассказывал о покушении на него, прекращении переговоров с РФ и других очень важных вопросах.

Еще одна пресс-конференция была в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда Зеленский утверждал, что "Украина точно победит РФ, возможно, в этом году". Как уже стало понятно, в этом году война еще не закончится.

Тогда он также раскритиковал китайский "мирный план" и рассказал о важности западной поддержки и предоставления пакетов военной помощи.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.