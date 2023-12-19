УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский дает большую пресс-конференцию по итогам 2023 года

Ангелина Подвысоцкая
19 декабря 2023, 17:53обновлено 19 декабря, 18:51
Президент будет отвечать на важные вопросы, которые беспокоят украинцев на фоне приближающейся второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.
Владимир Зеленский
Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию по итогам 2023 года. Ее анонсировали в Офисе президента. Впоследствии украинцы встретят вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Пресс-конференцию, которую проводят 19 декабря, можно посмотреть в эфире национального телемарафона.

Украина победила на Черном море

Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, бойцов СБУ и ГУР за "большую и очень важную победу на Черном море". Украинские силы смогли уничтожить большую часть российских кораблей и катеров.

"Это часть нашей южной операции. Мало кто видит и оценивает ее, но в Украине и за рубежом, кто знает, там очень высоко оценивают лишение российского флота почти тотального доминирования в украинском Черном море и навязывание постоянно, что нам делать, экспортировать", - сказал Зеленский.

Усиление ПВО

Украина смогла договориться с партнерами об усилении украинской ПВО.

"Эта зима другая. Она с вызовами, потерями, но меньшими. Мы становимся ежемесячно мощнее ... Несколько новых систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой", - сказал президент.

В Украине хотят мобилизовать 500 тысяч человек

Генштаб и главком Валерий Залужный предлагал мобилизовать дополнительных 400-500 тысяч человек.

"Это очень серьезная цифра, я сказал, что мне надо больше аргументов. Потому что это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией, что будет с ребятами, кто каждый день там... Если есть вопросы ротационные, вопросы отпусков, то должен быть комплексный план", - отметил он.

Зеленский заявил, что все ответы должны быть зафиксированы в законопроекте, где должен быть четко описан вопрос демобилизации. Он также добавил, что Украине придется потратить дополнительных 500 миллиардов гривен, чтобы обеспечить дополнительно мобилизованное население.

Помощь от США и ЕС

Зеленский заявил, что он уверен в том, что Украина сможет получить большой пакет финансовой помощи от США.

"Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нас не предадут и что все будет выполнено полностью ... Мне кажется, что я нашел взаимопонимание и с Байденом, и с сенаторами", - говорит президент.

Он также отметил, что ЕС предоставят Украине 50 миллиардов евро помощи. Первые 1,5 миллиарда евро предоставят Украине уже на этой неделе. Зеленский убежден, что Венгрия не сможет помешать получить помощь.

"По 50 млрд решение, уверен, будет принято в ближайшее время. И никто не помешает. Сделано так, что сегодня у нас есть механизмы. Даже если будет поддержка 50 млрд "минус один" - значит найдутся другие инструменты, чтобы Украина получила эти 50 млрд. Это главные цифры", - сказал он.

У Украины также есть план "Б", если ЕС не сможет выделить пакет помощи. Зеленский назвал суммы, которые готовы предоставить разные государства:

  • Бельгия - 1,7 млрд,
  • Дания - 4,2 млрд,
  • Южная Корея - 2,3 млрд,
  • Латвия, Литва и Нидерланды - это сотни миллионов,
  • Норвегия - 7,5 млрд,
  • Франция - 2 млрд,
  • Германия - 8 млрд,
  • Швеция - более 0,5 млрд,
  • Япония - многомиллиардная помощь.

"Это мощный базис, если у нас будут риски. На соответствующие суммы мы будем рассчитывать... Очень большая сумма - это и милитари помощь", - отметил он.

"Мы не контролируем небо, у нас мало амуниции"

Президент заявил, что сокращение военной помощи повлияло на южную операцию в 2023 году.

"Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выход или уже не нашли... Но для этого нам нужна действительно поддержка, потому что некоторых вещей из амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим", - сказал Зеленский.

Закончится ли война в 2024 году

Президент заявил, что никто не может с уверенностью сказать о том, когда же закончится война. Различные версии о продолжительности войны являются лишь мыслями определенных людей, которые могут отличаться от реальности.

"Война, победа, поражение, стагнация - все это зависит от многих решений, рисков, направлений. В большинстве - от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость, мы завершим войну раньше. Не готовы мы отдать нашу страну. С первого дня и до последнего так и будет. Если мы сохраним все эти цели, все что у нас есть, все что мы можем, я уверен, что мы сможем приблизить эту победу", - сказал Зеленский.

Смотрите пресс-конференцию Зеленского:

Пресс-конференции Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию в метро. Она состоялась 23 апреля 2022 года. Тогда президент рассказывал о покушении на него, прекращении переговоров с РФ и других очень важных вопросах.

Еще одна пресс-конференция была в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда Зеленский утверждал, что "Украина точно победит РФ, возможно, в этом году". Как уже стало понятно, в этом году война еще не закончится.

Тогда он также раскритиковал китайский "мирный план" и рассказал о важности западной поддержки и предоставления пакетов военной помощи.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский
Реклама

Главное за день

Решение о 50 миллиардах для Украины уже есть: Зеленский о помощи от ЕС и США

Решение о 50 миллиардах для Украины уже есть: Зеленский о помощи от ЕС и США

18:48 Украина
РФ хочет захватить Синьковку к Новому году: командир ВСУ рассказал о наступлении оккупантов

РФ хочет захватить Синьковку к Новому году: командир ВСУ рассказал о наступлении оккупантов

18:30 Украина
Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности

Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности

17:59 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

18:48

Решение о 50 миллиардах для Украины уже есть: Зеленский о помощи от ЕС и США

18:38

2024 будет нереально трудным: астролог назвал главных неудачников года ДраконаВидео

18:37

FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт реклама

18:30

РФ хочет захватить Синьковку к Новому году: командир ВСУ рассказал о наступлении оккупантов

18:08

Делали еще наши родители: диетологи назвали блюдо, которое продлевает жизнь

Участие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - АндрусивУчастие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - Андрусив
18:00

Дерматолог назвал 3 признака на коже, которые могут говорить о сердечно-сосудистых заболеванияхВидео

17:59

Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности

17:56

Дело против блогера-убийцы намеренно затягивают - правозащитник актуально

17:55

Оккупанты сбрасывают на бойцов ВСУ яд - CNN

Реклама
17:53

Зеленский дает большую пресс-конференцию по итогам 2023 годаВидео

17:30

Эти 5 знаков проживут 2024 год без проишествий: известный астролог рассказал, что ждать в Новом году

17:22

РФ может напасть на Молдову и страны Балтии: Хофман призвал Европу готовиться

17:09

Деликатес, но не для всех: кому нельзя есть красную икру

16:55

"Навлечете болезни и беду": почему нельзя ложиться спать головой к двериВидео

16:55

Что будет с Украиной и США в случае победы Путина: СМИ раскрыт неутешительный прогноз

16:20

Говорите эту фразу каждому встречному: что нужно сделать 20 декабря, чтобы быть здороым

16:13

Называть ребенка в честь предков нельзя: стало известно, как имя влияет на судьбу

16:13

Шойгу говорит о 650 тысячах оккупантов в Украине, мечтает призвать 1,5 млн человек

16:11

Они будут в тупике: Эрдоган поддакивает Орбану о вступлении Украины в ЕС

16:11

"Как сообщить людям, что они нужны?": МОУ – о раздаче повесток в публичных местах

Реклама
15:43

"Клин клином вышибать": Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ

15:22

Мышиная лихорадка "валит с ног" оккупантов под Купянском: командование игнорирует

15:15

Никогда не выливайте рассол от горошка: рецепт, который сразит всехВидео

15:12

"Россия слишком большая!": Путину мерещится попытка поделить РФ на пять частей

14:59

От планов не отказался: диктатор Путин угрожает Украине продолжением наступления

14:45

Рекрутинг и мобилизация в ВСУ: в МОУ объяснили, заменит ли рекрутинг мобилизацию

14:45

В Украине продукты на рождественский стол стремительно дорожают: какие цены

14:40

Церковный календарь на 2024 год: когда по новому стилю празднуем главные праздники

14:13

Договор на 10 лет: Британия приготовила для Украины гарантии безопасности

14:02

Аномально тепло: синоптик сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год

14:00

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: Близнецам сказочно повезёт, а Рыбы станут главным неудачникомЭксклюзив

13:59

Тайная сила символов: как выбрать тату, которое принесет богатство, удачу и любовь

13:38

Жир и нагар отпадет сам: женщина рассказала, как отмыть отмыть решетку из духовки

13:33

Смотрите на стены: признак того, что в вашем доме нашествие мышей

13:26

О масштабах "домашнего задания" по евроинтеграциимнение

13:05

"Не ожидал от него": российский режиссер рассказал, чем его поразил Зеленский

13:02

Некоторые украинцы могут получить 4500 грн: кому выплатят помощь

12:44

Катастрофа для Киева: закроют ли мост Метро и будет ли работать "красная ветка"

12:42

"То есть, то нет": TAYANNA призналась, общается ли ее сын с экс-супругом-россиянином

12:41

Евровидение-2024: новые подробности Нацотбора

Реклама
12:26

Какая группа крови самая лучшая: врач дал окончательный ответ

12:21

Китайський гороскоп на завтра 20 декабря 2023: Тигру - вспылчивость, Петуху - ревность

12:19

Нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

11:52

Гонят большое количество техники: оккупанты по-новому атакуют Авдеевку

11:45

"Возьмем мотивацией": Гуменюк заинтриговала, как ВСУ будут освобождать оккупированную Херсонщину

11:35

Бокалы будут блестеть как новые: эксперт рассказал, как избавиться от помутнения

11:28

"Путин готов запускать ракеты по странам НАТО": Андрусив оценил угрозу

11:11

Эксперт ответил, отправит ли Британия свои войска в Украину

10:59

Что приготовить на Новый год горячее: изысканный, но очень простой рецепт говяжьих рулетиков

10:55

Приведет к проблемам с сердцем: диетолог назвал, сколько яиц можно есть в день

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять