В годовщину вторжения РФ Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы

Глава Украинского государства в годовщину вторжения 24 февраля проводит пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости".

Владимир Зеленский проводит пресс-конференции в годовщину вторжения РФ/ Офис президента Украины, 28 ОМБр ім. Рыцарей Зимнего Похода

Украина точно победит страну-агрессора Россию в этой войне. Главное для победы – чтобы наше государство внутри оставалось крепким, а партнеры продолжили помогать и уложились в обещанные сроки предоставления помощи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которая проходит в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что очень хочет, чтобы Украина одержала победу в этом году. По его словам, у нас для этого есть всё.

"Если мы внутри страны будем оставаться крепким кулаком, а партнеры придерживаться всех сроков, если все мы сделаем свою важную домашнюю работу – неизбежно нас ожидает победа. Я уверен, что победа будет. Я не думаю. Да, я очень хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть всё – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", – заявил Владимир Зеленский.

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По словам президента, ни одна страна мира, кроме отдельных исключений, не могла бы выдержать такого нашествия российских оккупантов, а Украина мужественно обороняется.

"Я думаю, что ни одна страна мира не может выдержать такого нашествия, такой войны. Думаю, что США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией. Украина противостоит не сама, нам помогают друзья. За общие ценности. Чтобы дальше эта война не пошла, чтобы дальше эта агрессия не пошла. Мы точно понимаем, чего хочет Путин, чего хочет Кремль, чего хочет военно-политическое руководство РФ. Поэтому важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и каждый на своем месте работал", – подчеркнул Зеленский.

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Годовщина вторжения РФ в Украину

Сегодня, 24 февраля 2023 года, исполняется год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю. Год был полон боли, горя и единства, и миллионы украинцев сделали выбор – не белый флаг, а сине-желтый флаг, заявил Владимир Зеленский.

Также президент США Джо Байден в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля обратился к украинцам и заявил, что Россия никогда не выиграет эту войну. Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся уничтожить любовь украинского народа к свободе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидает новый раунд санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, для Украины международные партнеры подготовили новые решения относительно военной помощи.

Напомним, политолог и аналитик Александр Кочетков отмечал, что российские захватчики в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, могут выпустить по нашему государству не менее 50 ракет в 5 волн.

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