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"Земля под ногами россиян будет пылать": Кулеба анонсировал новые решения к годовщине войны

23 февраля 2023, 20:42
Вся дипломатическая команда президента Украины работает над тем, чтобы "в эти дни дипломатически земля под ногами россиян пылала".
Кулеба, Путин
Кулеба, Путин / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидает новый раунд санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, для Украины международные партнеры подготовили новые решения по военной помощи.

"На самом деле уже 9-й год идет война, которую развязала России против Украины. Вы увидите, что весь мир на самом деле с нами, в той или иной форме. Россия в глобальном масштабе, а также голосующие вместе с ней находятся в глобальной изоляции", – сказал Кулеба.

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По его словам, вся дипломатическая команда президента Украины Владимира Зеленского включительно с ним работает над тем, чтобы "в эти дни дипломатически земля под ногами россиян пылала".

Так, Кулеба анонсировал, что 24 февраля будут объявлены мощные решения о санкциях против страны-агрессора и вооружении для Украины.

Санкции против РФ

Как сообщал Главред, в декабре 2022 года Совет Евросоюза окончательно утвердил 9-й пакет санкций против России, которые были введены из-за полномасштабной войны против Украины.

Против РФ были вводены новые меры по экспортному контролю и ограничению на товары и технологии двойного назначения, а также на те, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. В документе говорится, что санкции введены сроком на 50 лет.

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