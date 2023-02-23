Украина не будет использовать западные истребители для ударов по РФ - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет использовать западное оружие для освобождения украинских территорий.

Дмитрий Кулеба / Фото УНИАН

Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Sky News.

"Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удар по России на оккупированных территориях Украины", - сказал Кулеба.

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Отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для бомбардировок внутри самой России, министр сказал: "Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий".

Самолеты для Украины

Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться за несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Однако после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что передовые истребители Typhoon Украина может получить только после окончания войны с агрессором Россией. Однако если Великобритания в свое время примет политическое решение о поставках боевой авиации Киеву, никаких проволочек не будет.

Украина может получить боевую авиацию от западных партнеров не ранее, чем через три месяца. Даже если Запад буквально завтра согласится предоставить самолеты, то их не передадут сразу – сначала нужно будет обучить летный состав. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

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