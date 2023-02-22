Британия может первой дать Украине истребители: в ОП сделали оптимистичное заявление

Переговоры продолжаются, еще есть вопросы, требующие согласования. Однако именно Британия может разблокировать предоставление самолетов.

Британия может первой дать Украине истребители, говорит Ермак/ Википедия, офис президента Украины

Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он отмечает, что работа над возможным предоставлением Украине самолетов еще продолжается, на этом пути еще есть вопросы, требующие согласования.

"Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине. Еще есть вопросы, которые необходимо согласовать. Работаем", – написал Ермак.

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Также он прокомментировал вопрос предоставления Украине боевой авиации во время общения с журналистами во вторник, 21 февраля. Он подчеркнул, что Украина и Великобритания действительно являются союзниками, и что Киев получает от Лондона полную поддержку.

Ермак отметил, что во время всех встреч с партнерами из Британии "чувствовалось очень позитивное отношение".

Когда Украина может получить самолеты

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что передовые истребители Typhoon Украина может получить только после окончания войны с агрессором Россией. Однако если Великобритания в свое время примет политическое решение о поставках боевой авиации Киеву, никаких проволочек не будет.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться за несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Однако после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

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