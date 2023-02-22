УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"

22 февраля 2023, 19:04
Когда-то с россиянами придется работать психиатрам, уверен Подоляк.
Владимир Путин, Михаил Подоляк
У Зеленского жестко ответили на сборище с Путиным в "Лужниках"/ Офис президента Украины, скрин

"Празднование" годовщины полномасштабного вторжения в Украину, которое устроил российский диктатор Владимир Путин в Москве на стадионе в "Лужниках" 22 февраля – это проявление психического отклонения.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Он подчеркнул, что праздновать годовщину массового геноцида украинцев могут только психически неуравновешенные лица.

При этом советник главы ОП выразил уверенность, что когда-то российское общество станет объектом для психомедицинских исследований.

видео дня

"Безусловно, после войны Рф и российское общество обязательно станут объектом для психомедицинских исследований. Потому что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение", – отметил Подоляк.

Напомним, в стране-агрессоре РФ на стадионе "Лужники" устроили сборище под видом "праздничного концерта". Таким образом в РФ хотели "отпраздновать" годовщину вторжения в Украину.

При этом Путин опозорился во время своего выступления в "Лужниках". После гимна России на этом шабаше Путин предложил прокричать ура "за единство российского народа", но россияне его проигнорировали. Кроме этого, Путин на пропагандистском мероприятии заявил, что "Россия – это семья" и вспомнил "Отче наш".

Также на российском шабаше в Лужниках, где выступили прокремлевские артисты и Путин, спели песню "Плывет кача" на украинском языке. Песня россиян Акима Апачева и Дарьи Фрей называется так же, как украинская народная песня, но была испорчена вариантом исполнения и своей сутью.

Читайте также:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России Михаил Подоляк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:46

Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

19:42

Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майорВидео

19:40

Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

19:25

Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУВидео

19:12

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:11

Вялый Путин - жалкое зрелищемнение

19:07

Лечат и калечат: сколько тыквенных семечек можно съесть, чтобы быть здоровым

19:05

"Непросто зайти": ВСУ столкнутся с серьезными трудностями во время освобождения Крыма - ТукаВидео

19:04

"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"Видео

Реклама
18:44

Нет никакого "мирного плана": Китай обнародует "документ с позицией" по войне против УкраиныВидео

18:36

Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью светаВидео

18:32

Орландо Блум показал редкое романтическое фото с Кэти Перри

18:15

"Байден был в Украине 24 часа, 20 из них – в поезде": в УЗ раскрыли детали, как везли президента СШАВидео

17:35

Даже оккупация части Украины не будет означать наше поражение, это будет лишь этап войны – ТукаВидео

17:32

Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

17:27

Россияне опозорили Путина в Лужниках: президент РФ начал судорожно махать микрофономВидео

17:21

"Отказ" от Крыма и Донбасса в обмен на "мир": Данилов назвал новый план Путина по Украине

17:00

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражениеВидео

16:56

Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранникаВидео

16:55

"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю АхеджаковуВидео

Реклама
16:51

На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметыВидео

16:49

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложеВидео

16:37

Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – БудановВидео

16:34

Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россиянеВидео

16:25

За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языкеВидео

16:18

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

16:17

Кто будет вести Евровидение: Украина определилась с выборомВидео

16:09

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск: генерал раскрыл план ПутинаВидео

16:04

Украину атакует последний сильнейший мороз: синоптики рассказали о "трескучем" холоде и метеляхВидео

16:04

"Опасность нельзя недооценивать": у России есть козыри в рукаве - ТукаВидео

16:03

Взойдет быстрее, чем у подруги: в чем лучше всего выращивать рассаду

15:58

Звезда "Папика" показала новорожденного сынаВидео

15:54

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

15:50

ВСУ убили Путина, но не того: на фронте ликвидировали тезку диктатора РФ

15:24

Юная девушка Остапчука призналась, была ли она его любовницей во время брака с Горняк

15:10

Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев" под Бахмутом и пожаловался на "снарядный голод"Видео

15:00

"Удалось забрать родителей из ада": Тарабарова показала мать, которую вывезла из ХерсонаВидео

14:59

"Уже в ближайшее время": Резников анонсировал прибытие первых танков Запада в УкраинуВидео

14:58

От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентамиВидео

14:46

"Теперь на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки оружие и пошла стрелятьВидео

Реклама
14:27

"Веселая ночка" в Мариуполе: пропагандисты жалуются, что ВСУ бьют по оккупантам "чем-то новеньким"

14:25

Ольга Фреймут очень нежно поздравила старшую дочь с 17-летиемВидео

14:14

Моника Беллуччи завела роман с оскароносным режиссером

14:14

Когда переводят часы на летнее время: точная дата и зачем это нужноВидео

14:13

Просто необыкновенные люди: 5 самых счастливых именВидео

14:03

Украинская певица Яна Соломко выпустила песню в поддержку российских оккупантовВидео

14:00

Путин может мобилизовать еще 1 млн человек – разведка ГерманииВидео

13:52

У Путина обнаружили рецидив серьезного заболевания - ExpressВидео

13:33

Каменских перепела "Это моя ночь" на украинскомВидео

13:24

Наступление РФ идет по 4-5 направлениям: в ГУР назвали города, на которые нацелились оккупантыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять