"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"

"Празднование" годовщины полномасштабного вторжения в Украину, которое устроил российский диктатор Владимир Путин в Москве на стадионе в "Лужниках" 22 февраля – это проявление психического отклонения.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Он подчеркнул, что праздновать годовщину массового геноцида украинцев могут только психически неуравновешенные лица.
При этом советник главы ОП выразил уверенность, что когда-то российское общество станет объектом для психомедицинских исследований.
"Безусловно, после войны Рф и российское общество обязательно станут объектом для психомедицинских исследований. Потому что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение", – отметил Подоляк.
Напомним, в стране-агрессоре РФ на стадионе "Лужники" устроили сборище под видом "праздничного концерта". Таким образом в РФ хотели "отпраздновать" годовщину вторжения в Украину.
При этом Путин опозорился во время своего выступления в "Лужниках". После гимна России на этом шабаше Путин предложил прокричать ура "за единство российского народа", но россияне его проигнорировали. Кроме этого, Путин на пропагандистском мероприятии заявил, что "Россия – это семья" и вспомнил "Отче наш".
Также на российском шабаше в Лужниках, где выступили прокремлевские артисты и Путин, спели песню "Плывет кача" на украинском языке. Песня россиян Акима Апачева и Дарьи Фрей называется так же, как украинская народная песня, но была испорчена вариантом исполнения и своей сутью.
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