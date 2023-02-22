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"Байден был в Украине 24 часа, 20 из них – в поезде": в УЗ раскрыли детали, как везли президента США

22 февраля 2023, 18:15
Поезд, которым ехал Байден, назвали Rail Force One, рассказал председатель правления "Укрзализныци".
Джо Байден
В УЗ раскрыли детали, как везли президента США/ Twitter The White House

Президент США Джо Байден ради встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве 20 февраля добирался до столицы Украины поездом со стороны Польши. Лишь в одну сторону путь по железной дороге занял 10 часов, столько же времени американский лидер провел в поезде на обратном пути, добираясь до Польши.

Байден провел в поезде в общей сложности 20 часов, при том что в Украине он находился в общей сложности 24 часа. Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, сообщает CNN.

Камышин раскрыл детали, как президент США добирался до Киева по украинской железной дороге. Он отмечает, что поезд, которым ехал Байден, назвали Rail Force One ("Железнодорожные силы один").

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"Россияне обещали взять Киев. И на 362 день войны президент Байден появляется в Киеве и гуляет с моим президентом Зеленским. Так что это действительно исторические моменты. Мы были счастливы, привилегия и честь быть официальным перевозчиком президента Байдена, поэтому мы назвали наш поезд Rail Force One", – сказал Камышин.

Он подчеркнул, что для него и для всей команды "Укрзализныци" было честью и привилегией заниматься визитом Байдена в Украину.

Камышин также отметил, что устроить всё было сложной миссией. Подготовка приезда Байдена велась в тесном сотрудничестве с посольством США в Украине, правительством США и Министерством инфраструктуры Украины.

Председатель правления "Укрзализныци" напомнил, что его команда уже приняла в Украине около 300 официальных делегаций со всего мира, которые передвигались нашим государством поездами.

Визит Джо Байдена в Украину 20 февраля

Напомним, президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже у Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что лидеры двух государств обсудили следующие месяцы войны и потребности Украины для того, чтобы достигать успехов на поле боя. При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено.

Также дипломат Владимир Огрызко ранее отмечал, что своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю. Приезд Джо Байдена в критические месяцы войны является колоссальной политической, дипломатической и моральной поддержкой Украины.

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