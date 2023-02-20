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Говорили о следующих месяцах на фронте: у Байдена сообщили детали переговоров с Зеленским

20 февраля 2023, 19:39
О возможности предоставления истребителей F-16 Салливан ответил нечетко. Зато отметил, что Байден относится к визиту в Украину как к особой миссии.
Джо Байден, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
У Байдена сообщили детали переговоров с Зеленским/ Офис президента Украины, УНИАН

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 20 февраля обсудили следующие месяцы войны и потребности Украины для того, чтобы добиваться успехов на поле боя.

При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено. Детали переговоров лидеров двух государств сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

"(Байден и Зеленский – ред.) уделили время обсуждению будущих месяцев с точки зрения поля боя и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя... Они говорили о потребности Украины в энергетике, инфраструктуре, гуманитарной сфере и экономической поддержке. Они также говорили о политической стороне этого вопроса", – рассказал Салливан.

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В то же время советник американского президента отметил, что Байден считает визит в Украину очень важным моментом и особой миссией, которую он должен выполнить.

При этом на вопрос о возможности предоставления Украине американских истребителей Салливан ответил нечетко.

"Я думаю, что оба президента изложили свои взгляды на ряд различных возможностей, которые обсуждались в прессе как недавно, так и в течение нескольких месяцев, и я на этом остановлюсь", – сказал он.

Президент США приехал с визитом в Киев

Напомним, президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных стран.

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