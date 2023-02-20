Под вой сирены: опубликованы первые кадры с Байденом в Киеве

Джо Байден и Владимир Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.
В Сети опубликовали видео с кадрами, на которых предположительно запечатлен президент США Джо Байден во время визита в Украину.
На видео можно увидеть человека, похожего на американского лидера, который выходит вместе с президентом Владимиром Зеленским из Михайловского собора в центре Киева.
Обратим внимание, что Байден и Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.
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Автор: Алексей Тесля