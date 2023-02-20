Под вой сирены: опубликованы первые кадры с Байденом в Киеве

Джо Байден и Владимир Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.

Джо Байден приехал с визитом в Украину / Скриншот

В Сети опубликовали видео с кадрами, на которых предположительно запечатлен президент США Джо Байден во время визита в Украину.

На видео можно увидеть человека, похожего на американского лидера, который выходит вместе с президентом Владимиром Зеленским из Михайловского собора в центре Киева.

Обратим внимание, что Байден и Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.

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