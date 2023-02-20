Байден "сломал" речь Путина: эксперт сказал, о чем заявит диктатор РФ 21 февраля

Диктатору РФ придется переписывать свое обращение за сутки до него из-за неожиданного визита американского президента в Украину.

Диктатору РФ придется переписывать запланированное обращение за сутки из-за неожиданного визита Байдена в Украину/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин планирует выступить с обращением к Федеральному собранию России во вторник, 21 февраля. Но неожиданный визит в Киев президента США Джо Байдена 20 февраля ломает запланированный Путиным "каркас" этой речи и ее цель.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.uа. Он отмечает, что визит в Украину американского президента сломал все нарративы, которые должен был озвучить диктатор РФ во время запланированной речи.

"Визит Байдена в Украину перетасовал все карты Путину и сломал все нарративы российской пропаганды, которые они на этой неделе пытались продвигать. Поэтому сейчас в срочном порядке Путина будут перестраивать программу", – прогнозирует эксперт.

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По мнению Свитана, российский диктатор в первую очередь заявит, что необходимо продолжать так называемую "спецоперацию". Он будет подчеркивать необходимость оккупантам воевать дальше, ссылаясь на то, что "страны НАТО продолжают объединяться в борьбе против Путина".

Кроме этого, по словам полковник запаса ВСУ, глава Кремля будет пытаться поднять боевых дух среди населения.

Президент США приехал с визитом в Киев

Напомним, президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных стран.

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